Un especialista de la Universidad Autónoma de Sinaloa alertó sobre riesgos severos de gastroenteritis y zoonosis por el consumo de carne y huevos de tortuga marina en Sinaloa.

Los organismos contaminados podrían desatar emergencias epidemiológicas.

Jorge Eduardo Valdés Flores, doctor de la División de Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la UAS, indicó que la bioacumulación de metales como cobre, zinc, magnesio, cadmio y mercurio en las tortugas representa un peligro de intoxicación para los seres humanos.

La zoonosis por gastroenteritis se atribuye a bacterias patógenas.

“La ingesta de ejemplares contaminados se asocia directamente con brotes graves de gastroenteritis en las comunidades, lo que podría derivar en escenarios epidemiológicos complejos o posibles emergencias a nivel local”, explicó Valdés Flores.

Detalló que actividades humanas como la minería, la agricultura y el desecho inadecuado de residuos orgánicos e insecticidas en las costas propician que las tortugas marinas bioacumulen estos metales.

Esta contaminación ambiental favorece la aparición de patógenos microbiológicos emergentes.

Aunque los niveles de cobre y zinc hallados se consideran normales para las etapas embrionaria, de crecimiento y reproductiva de la especie, la presencia de estos metales y el estrés ambiental facilitan el desarrollo de enfermedades propias de los quelonios.

Entre las enfermedades que se pueden desarrollar en las tortugas están el herpesvirus 5 y el fibropapiloma, los cuales provocan malformaciones en los animales.

Sobre el riesgo de zoonosis, Valdés Flores hizo un llamado a la población costera para erradicar el consumo de carne y huevos de tortuga marina.

Advirtió sobre la aparición de patógenos como Pseudomonas aeruginosa y diversas especies de Vibrio.

Señaló la urgencia de mantener las zonas costeras libres de contaminación, debido al impacto negativo que las actividades humanas tienen sobre estos organismos.

El consumo ilegal representa un riesgo latente de salud pública.