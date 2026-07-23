Alertan por avance de tormenta en la zona centro de Sinaloa

Una tormenta se desplaza sobre la zona centro de Sinaloa y durante las próximas horas se esperan lluvias en al menos cinco municipios del estado, alertó la Gobernador Yeraldine Bonilla Valverde.

A través de una publicación en redes sociales, la Mandataria estatal indicó que el pronóstico contempla precipitaciones en Culiacán, Navolato, Badiraguato, Mocorito y Angostura.

Ante estas condiciones, exhortó a la población a mantenerse informada por medio de los canales oficiales de Protección Civil y de las autoridades estatales, además de tomar las precauciones necesarias para evitar riesgos.