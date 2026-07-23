Alertan por avance de tormenta en la zona centro de Sinaloa

Una tormenta se desplaza sobre la zona centro de Sinaloa y durante las próximas horas se esperan lluvias en al menos cinco municipios del estado, alertó la Gobernador Yeraldine Bonilla Valverde.
A través de una publicación en redes sociales, la Mandataria estatal indicó que el pronóstico contempla precipitaciones en Culiacán, Navolato, Badiraguato, Mocorito y Angostura.
Ante estas condiciones, exhortó a la población a mantenerse informada por medio de los canales oficiales de Protección Civil y de las autoridades estatales, además de tomar las precauciones necesarias para evitar riesgos.
“Estamos atentos al avance de la tormenta que se desplaza sobre el centro del estado. Se prevén lluvias en municipios como Culiacán, Navolato, Badiraguato, Mocorito y Angostura durante las próximas horas”, publicó la Gobernadora.
Bonilla Valverde también pidió a la ciudadanía extremar precauciones y mantenerse pendiente de la evolución de las condiciones meteorológicas, al señalar que las autoridades continúan monitoreando el fenómeno.