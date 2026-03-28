Alertan por calor de hasta 40 grados en Semana Santa en Sinaloa

Las altas temperaturas, que podrían alcanzar los 40 grados centígrados, serán uno de los principales riesgos durante el periodo vacacional de Semana Santa en Sinaloa, advirtió el Instituto Estatal de Protección Civil.

El director del organismo, Roy Navarrete Cuevas, señaló que el calor incrementa la probabilidad de incidentes en playas y centros recreativos, por lo que pidió especial atención en niñas y niños, quienes son más vulnerables.

“Que todos los días revise [la ciudadanía] nuestras redes sociales, todos los días estamos nosotros subiendo el tema de las temperaturas que lo vamos a tener hasta 40 grados centígrados, cuidar y proteger a la niñez y los niños es muy importante”, resaltó.

Señaló que actualmente ya se registra una alta afluencia en destinos turísticos por lo cual intensificarán la vigilancia durante los días de mayor concentración de visitantes.

“Con el tema del arranque de Semana Santa vamos a hacer una operativa especial este fin de semana y por la semana fuerte sabemos que jueves, viernes, sábado y domingo”.

Para este periodo, la dependencia desplegará 2 mil 371 elementos y 581 unidades de rescate, que estarán distribuidos en todo el estado, con especial atención en los 197 puntos identificados como de mayor riesgo, entre playas, balnearios, márgenes de río y canales.

En materia de movilidad, advirtió que el calor también puede influir en la fatiga de los conductores, aumentando el riesgo de accidentes, por lo que reiteró el llamado a no manejar cansado, respetar los límites de velocidad y evitar el uso del celular al volante.

Asimismo, recomendó revisar las condiciones mecánicas de los vehículos antes de salir, especialmente el estado de las llantas.

El funcionario también pidió a la población mantenerse hidratada, utilizar protección solar y ubicar los cuerpos de auxilio al llegar a cualquier destino turístico, a fin de actuar con rapidez en caso de emergencia.

Recordó que durante el año pasado se lograron realizar 28 rescates acuáticos, lo que permitió mantener saldo blanco en pérdidas humanas, resultado que esperan repetir este 2026.

“Tuvimos 28 rescates el año pasado no es que no haya habido nada, lo pasa es que hicimos una intervención correcta y pudimos rescatar 28 personas”.

Exhortó a la ciudadanía a seguir las recomendaciones oficiales, mantenerse informada a través de los canales de Protección Civil y reportar cualquier emergencia al 911.

“Cuando llegamos al punto de recreo, ubicar inmediatamente los cuerpos de auxilio. Es muy importante analizarlo, dado el caso que tengan alguna emergencia o identifiquen alguna emergencia, reportarlo al 911 que es la mayor recomendación que estamos haciendo”, agregó.