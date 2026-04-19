$!Alertan por dominio de especies invasoras en ríos de Culiacán y riesgo a biodiversidad

La presencia masiva de especies invasoras en los ríos de Culiacán está generando un severo impacto ambiental y amenaza la supervivencia de organismos nativos, advirtió Israel Torres Avendaño, investigador de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

De acuerdo con el especialista, durante muestreos realizados en los ríos Humaya, Tamazula y Culiacán se ha detectado que hasta el 90 por ciento de los ejemplares capturados corresponde a especies exóticas como pez diablo, carpa, tilapia y langostino de pinzas rojas.

“No hemos terminado los estudios para determinar el impacto específico, pero podemos hipotetizar que estas especies están desplazando a las endémicas y rompiendo la cadena trófica”, compartió.

El investigador detalló que muchos organismos nativos ya no aparecen con la frecuencia habitual, debido a que las especies invasoras tienen una alta capacidad de adaptación, soportan bajos niveles de oxígeno y condiciones extremas como sequías, lo que les permite competir con ventaja por alimento y espacio.

“Cabe resaltar que, de cada lance que arrojamos al río, el 80 por ciento son peces diablo, un 10 por ciento son otras especies introducidas como carpa o langostino, y el resto, una proporción mínima, son especies endémicas”, detalló.