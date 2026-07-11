$!Alertan por lluvias de hasta 75 mm en Sinaloa; CNPC llama a extremar precauciones

Ante el pronóstico de precipitaciones persistentes durante este fin de semana en gran parte del país, se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en el estado de Sinaloa, así como en entidades vecinas como Sonora y Chihuahua.

La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió un llamado urgente a la ciudadanía, especialmente en el norte de Sinaloa, para reforzar las medidas de autocuidado y prevención.

El fenómeno meteorológico afecta con mayor intensidad al sur del país, donde Veracruz, Oaxaca y Chiapas podrían registrar acumulados de hasta 150 milímetros.

La CNPC, perteneciente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, hizo un exhorto especial a las familias que habitan cerca de laderas, ríos y arroyos, zonas identificadas como de alto riesgo ante posibles desbordamientos o reblandecimientos de tierra.

Para salvaguardar la integridad física, las autoridades recomiendan evitar el cruce de zonas inundadas, no intentar atravesar corrientes de agua, ya que la profundidad puede ser engañosa y representar un peligro mortal.

También compartieron reducir la movilidad; en caso de lluvia intensa, se sugiere permanecer en casa y, si es necesario trasladarse, hacerlo con extrema precaución, encender luces y reducir la velocidad al conducir.