Las mujeres en Sinaloa presentan una mayor tendencia a consumir drogas, de acuerdo con un estudio de la Fundación Sociedad Educadora, la cual recogió una muestra que expuso que el 56 por ciento de la población en centros de rehabilitación son mujeres.

En medio del Día Internacional de la Lucha Contra el Uso Indebido y el Tráfico de Drogas, la Fundación alertó por el mayor acercamiento de las mujeres a estas sustancias, ya que además sus primeros consumos son de sustancias más nocivas.

”Los hombres tienen un camino muy marcado con la marihuana,, el alcohol, el tabaco, y estamos teniendo que las mujeres se están brincando este camino y están empezando directamente con la metanfetamina, ¿por qué? Porque las está iniciando normalmente la pareja, un tío, un primo que ya consume cristal”, dijo Irving Salazar Gaxiola, director general de Fundación Sociedad Educadora.

”Si están empezando con una droga tan dura, como el cristal, es mucho más probable que se enganchen con el primer consumo. También, hay muerte neuronal desde el primer consumo, entonces van a tener episodios psicológicos, incluso ya psiquiátricos a un corto plazo, a diferencia de los hombres”, explicó Salazar Gaxiola.

Según el estudio, el acercamiento de la mujer a las drogas también conlleva a conductas de violencia más directa, como lo puede ser la sexual.

Asimismo, Irving Salazar señaló que al momento de ingresar a los centros de rehabilitación, enfrentan más retos en comparación con los hombres, pues sufren de muchos estigmas y abandono.

”Cuando les preguntamos a las mujeres, nos dicen “tengo más de dos meses que no me visita mi familia”, “tengo hasta seis meses que no recibo a nadie aquí, ¿qué voy a hacer saliendo de aquí? No lo sé”, compartió.

Dicho abandono alcanza incluso su entorno laboral, pues no existe voluntad para ayudarla a atender el problema.

”Las mujeres, en estos obstáculos normalmente caen en una violencia institucional, es decir, no hay quien les dé el apoyo, no hay cómo salir de este bucle en el que se encuentran, empiezan a prostituirse y cuando quieren pedir ayuda, realmente no hay los espacios adecuados para que tengan esta ayuda”.