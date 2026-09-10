$!Alex Fernández y 90’s Pop Tour encabezarán festejo del Grito en Culiacán

Posteriormente se presentará Alex Fernández, nieto del cantante Vicente Fernández, con un concierto de música regional mexicana que se extenderá hasta las 22:45 horas.

El programa artístico iniciará desde las 18:00 horas del martes 15 de septiembre con la presentación del dueto integrado por Diego Castro y Alui Félix, seguido de la participación de la Compañía Folclórica Sinaloense del Instituto Sinaloense de Cultura.

Las autoridades estatales esperan una asistencia de más de 20 mil personas a la celebración, que será encabezada por la Gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, desde el balcón principal de Palacio de Gobierno.

Alex Fernández y 90’s Pop Tour serán los artistas principales del festejo por el Grito de Independencia que se realizará el próximo 15 de septiembre en Culiacán, en una celebración que contempla el regreso de los espectáculos artísticos masivos a la explanada de Palacio de Gobierno después de las restricciones derivadas de la crisis de seguridad que comenzó en septiembre de 2024.

A las 23:00 horas se realizará la ceremonia protocolaria del Grito de Independencia, encabezada por Domínguez Nava, para después dar paso a un espectáculo de pirotecnia y rayos láser.

La celebración continuará con el concierto de 90’s Pop Tour, espectáculo integrado por artistas y agrupaciones que fueron populares durante esa década, entre ellos Beny Ibarra, Caló, Mercurio, Moenia y Litzy, además de Ari Borovoy, Erika Saba y M’Balia Marichal, ex integrantes de Onda Vaselina, posteriormente conocida como OV7.

Las actividades concluirán alrededor de las 02:00 horas del miércoles 16 de septiembre.

“Se contempla aprovechar esta efeméride para generar una convivencia entre las familias, salir a la plaza pública, y por eso se ha preparado un programa alterno para celebrar desde temprano hasta posterior al Grito”, señaló Juan Salvador Avilés Ochoa, director del Instituto Sinaloense de Cultura.

Preparan operativo para más de 20 mil asistentes

Para atender la concentración de personas se desplegará un operativo de Protección Civil integrado por 169 elementos y 27 vehículos.

De acuerdo con Roy Navarrete Cuevas, director del Instituto Estatal de Protección Civil, el dispositivo contará con 10 ambulancias, dos unidades de ataque rápido, siete patrullas, cuatro cuatrimotos, un camión de bomberos con escalera telescópica, un camión motobomba con capacidad para 20 mil litros de agua y un puesto de mando.

Ante los niveles de calor y humedad previstos para esa noche, se instalarán cinco puestos de hidratación en la explanada, donde se distribuirán gratuitamente 50 mil botellas de agua.

También habrá cuatro puestos de socorro para brindar atención médica a los asistentes, con participación de Cruz Roja, el Centro Regulador de Urgencias Médicas y Protección Civil.

Navarrete Cuevas señaló que las autoridades contemplan la posibilidad de superar las 20 mil personas durante el festejo.

“Estamos analizando que pudieran llegar hasta 20 mil personas, hemos rebasado por mucho este número, por lo que ya tenemos la experiencia para recibir a las familias aquí en la explanada”, indicó.



Habrá transporte gratuito desde las colonias

Como parte de la logística para facilitar el traslado de los asistentes, se ofrecerá transporte público gratuito desde distintos puntos de Culiacán hacia Palacio de Gobierno.

Marco Osuna Moreno, director de Vialidad y Transportes, informó que participarán 144 camiones urbanos correspondientes a 48 rutas, con tres unidades destinadas a cada ruta.

El servicio comenzará a las 18:00 horas y continuará hasta que concluya el último espectáculo y se desaloje la explanada. Posteriormente, los mismos camiones realizarán el traslado de regreso hacia las colonias de origen.

“Estamos trabajando con los concesionarios para que este servicio sea totalmente gratuito y que la ciudadanía pueda acudir y regresar a sus colonias”, explicó.

El operativo vial contempla además el cierre de calles en los alrededores de Palacio de Gobierno para resguardar la zona y facilitar el acceso y desalojo de los asistentes.

Osuna Moreno afirmó que el personal de la Dirección de Vialidad y Transportes permanecerá en el sitio hasta que se retire la última persona que asista al evento.

“La instrucción que tenemos por parte de la Secretaría General de Gobierno es que ningún personal de la Dirección se retira hasta que no se haya retirado el último asistente al evento”, precisó.

La celebración pública había sido limitada desde el inicio de la crisis de seguridad registrada en septiembre de 2024, cuando las condiciones de violencia llevaron a las autoridades a evitar convocatorias masivas durante las fechas patrias.

Con el festejo de este 15 de septiembre, el Gobierno de Sinaloa busca retomar una celebración patria masiva en la capital del estado, con un programa que iniciará desde la tarde y se extenderá hasta las primeras horas del 16 de septiembre.