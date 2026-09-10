$!Alex Fernández y 90s Pop Tour encabezarán festejo del Grito en Culiacán

Alex Fernández y 90s Pop Tour serán los artistas principales del festejo por el Grito de Independencia que se realizará el próximo 15 de septiembre en Culiacán, en un evento que marcará el regreso de una celebración pública masiva en la ciudad después de dos años de restricciones derivadas de la crisis de seguridad que comenzó en septiembre de 2024.

Para la celebración se prevé una asistencia de alrededor de 20 mil personas en las inmediaciones del Palacio de Gobierno, donde se llevará a cabo la ceremonia encabezada por Graciela Domínguez Nava, gobernadora interina de Sinaloa.

La celebración pública había sido limitada desde el inicio de la crisis de seguridad registrada en septiembre de 2024, debido a las condiciones de violencia que llevaron a las autoridades a evitar convocatorias masivas durante las fechas patrias.