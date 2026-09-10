$!Alex Fernández y 90s Pop Tour encabezarán festejo del Grito en Culiacán

Alex Fernández y 90s Pop Tour serán los artistas principales del festejo por el Grito de Independencia que se realizará el próximo 15 de septiembre en Culiacán, en un evento que marcará el regreso de una celebración pública masiva en la ciudad después de dos años de restricciones derivadas de la crisis de seguridad que comenzó en septiembre de 2024.
Para la celebración se prevé una asistencia de alrededor de 20 mil personas en las inmediaciones del Palacio de Gobierno, donde se llevará a cabo la ceremonia encabezada por Graciela Domínguez Nava, gobernadora interina de Sinaloa.
La celebración pública había sido limitada desde el inicio de la crisis de seguridad registrada en septiembre de 2024, debido a las condiciones de violencia que llevaron a las autoridades a evitar convocatorias masivas durante las fechas patrias.
Como parte de la logística, se dispondrá de transporte gratuito mediante camiones urbanos que saldrán desde distintas colonias de Culiacán con destino al Palacio de Gobierno a partir de las 18:00 horas.
El programa contempla la presentación de los artistas previo y posterior a la ceremonia del Grito de Independencia, con la expectativa de concentrar a miles de personas en el lugar.
La ceremonia será encabezada por Domínguez Nava debido a que el Gobernador Rubén Rocha Moya, Mandatario estatal electo, se encuentra actualmente de licencia.
Rocha Moya solicitó licencia mientras se encuentra bajo señalamientos relacionados con una investigación federal, luego de que autoridades de Estados Unidos lo vincularan públicamente con una presunta red política relacionada con el crimen organizado.
Con el festejo, el Gobierno de Sinaloa busca retomar una celebración patria de carácter masivo en la capital del estado, después de que las condiciones de seguridad impidieran realizar una convocatoria amplia durante los últimos años.