$!Ali Valentina deslumbra con su energía entre el kínder y las Artes Marciales

CULIACÁN._ Ali Valentina Cruz Arias es una niña de cinco años que se presentó con una personalidad vibrante y llena de energía que divide su tiempo entre el kínder y las artes marciales y demostró ser una pequeña muy suelta y expresiva.

Valentina asiste al kínder, donde disfruta dibujar, contar, escribir, y es parte de la banda de guerra tocando el tambor, sin embargo, su verdadera pasión reside en las artes marciales.

Asiste a clases de karate un día sí y un día no, durante una hora, actividad que le gusta más que la banda de guerra que es otra actividad que hace en la cual toca el tambor, esta rutina de ejercicio fue recomendada por un doctor debido a un problema de tiroides.

En el karate, Valentina ha aprendido a hacer formas y defensas, como la de gato, de hecho, ya sabe hacer patadas y se ganó una medalla por hacer bien su forma en clase.

Su inspiración para entrar a las artes marciales fue la película Mulán.

Ali Valentina es una niña a la que le gusta andar siempre bien arreglada, especialmente usando moños y diademas. Tiene muchísimas diademas, que usa incluso apenas se levanta, además de un gran colgador de moños. Le encantan también los lentes, especialmente los de sol.