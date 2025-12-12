$!Ali Valentina deslumbra con su energía entre el kínder y las Artes Marciales

CULIACÁN._ Ali Valentina Cruz Arias es una niña de cinco años que se presentó con una personalidad vibrante y llena de energía que divide su tiempo entre el kínder y las artes marciales y demostró ser una pequeña muy suelta y expresiva.
Valentina asiste al kínder, donde disfruta dibujar, contar, escribir, y es parte de la banda de guerra tocando el tambor, sin embargo, su verdadera pasión reside en las artes marciales.
Asiste a clases de karate un día sí y un día no, durante una hora, actividad que le gusta más que la banda de guerra que es otra actividad que hace en la cual toca el tambor, esta rutina de ejercicio fue recomendada por un doctor debido a un problema de tiroides.
En el karate, Valentina ha aprendido a hacer formas y defensas, como la de gato, de hecho, ya sabe hacer patadas y se ganó una medalla por hacer bien su forma en clase.
Su inspiración para entrar a las artes marciales fue la película Mulán.
Ali Valentina es una niña a la que le gusta andar siempre bien arreglada, especialmente usando moños y diademas. Tiene muchísimas diademas, que usa incluso apenas se levanta, además de un gran colgador de moños. Le encantan también los lentes, especialmente los de sol.
Cuando Noroeste le preguntó qué quiere ser de grande, Valentina tiene claro que le gustaría “hacer muchas cosas, pero más bombero”, compartió.
Para el Día de Reyes, la lista de Ali Valentina incluye tres deseos principales que son una muñeca Barbie, una casita para muñecas y una muñeca bebé.
LA CAMPAÑA
Por segundo año consecutivo, la campaña Sé Un Rey Mago se realiza en coordinación de Noroeste con el colectivo de buscadoras “Sabuesos Guerreras”, por lo que en esta edición las historias están focalizadas a niños y niñas de familias que han sido tocadas por la violencia con la desaparición de un familiar.
PARTICIPE
Los donativos pueden ser entregados en las oficinas de Noroeste Culiacán en calle Ángel Flores 282 oriente, colonia Centro. La recepción de donaciones estará abierta hasta unos días antes del Día de Reyes.