Alianzas de Oposición se definirán a nivel nacional: Irma Moreno, tras postura de Movimiento Ciudadano

Las posibles alianzas entre los partidos de oposición rumbo a las elecciones de 2027 se definirán desde las dirigencias nacionales y, hasta el momento, no existe ningún acuerdo concreto, señaló la Diputada local del PRI, Irma Moreno Ovalles.

Al ser cuestionada sobre la postura de Movimiento Ciudadano de no buscar una alianza estatal con el PRI, luego de los señalamientos entre integrantes priistas, la Legisladora indicó que las negociaciones corresponden a las dirigencias nacionales de cada partido.

“Ese es un tema que corresponde a los dirigentes nacionales. Nuestros presidentes son quienes actualmente están al frente de las negociaciones en el estira y afloja”, expresó.

Moreno Ovalles consideró que, rumbo a los próximos comicios, es necesario que las fuerzas políticas de oposición busquen acuerdos y trabajen en unidad para hacer frente a Morena.

Señaló que Sinaloa atraviesa una situación complicada por la crisis de violencia, por lo que consideró importante sumar esfuerzos para recuperar la tranquilidad en la entidad.

“Ahorita necesitamos de todos y todas. Lo que buscamos es hacer equipo, tener unidad y, sobre todo, rescatar Sinaloa. Si no es ahorita, va a ser muy complicado después”, mencionó.

La Diputada reiteró que el tema de las alianzas todavía no está definido y aseguró que el PRI mantiene disposición para construir acuerdos con otros partidos de oposición de cara al proceso electoral de 2027.

Estas declaraciones se dan luego de que el Coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Esquer Peiro, descartara que su partido forme parte de una posible alianza con el PRI, a raíz de los señalamientos que han intercambiado los propios priistas Paloma Sánchez y Mario Zamora sobre presuntos vínculos con grupos delictivos y supuestos acuerdos políticos con Morena.

Ante esta situación, Esquer Peiro consideró que MC debe mantenerse al margen de una coalición cuyos propios integrantes han puesto en duda la actuación de sus compañeros de partido, por lo que pidió a ambos aspirantes aclarar públicamente sus declaraciones.