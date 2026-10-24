Alista Canirac prueba piloto para conectar videovigilancia de restaurantes de Culiacán al C4

CULIACÁN._ La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Culiacán trabaja en una propuesta para conectar cámaras de videovigilancia de restaurantes al sistema C4, con una prueba piloto que priorizaría establecimientos ubicados en zonas consideradas vulnerables de la ciudad.

Karla Fernanda García Beltrán, presidenta de la Canirac, informó que el proyecto se encuentra en una etapa de identificación de negocios y puntos estratégicos, luego de las reuniones sostenidas con autoridades estatales.

“Estamos primero identificando quiénes son los afiliados para entonces ya hacer algunas propuestas”, explicó.

Entre las zonas que contempla la organización están Barrancos, Cuatro Ríos, Tres Ríos y el primer cuadro del Centro de Culiacán.

La dirigente señaló que la selección de los establecimientos no se realizaría al azar, sino de acuerdo con las necesidades de vigilancia de cada sector.

“Al final no se elegiría por azar, sino que elegiría de manera estratégica”, comentó.

Los empresarios que se incorporen tendrían que invertir en cámaras con características específicas para enlazarse con la infraestructura de videovigilancia de las autoridades. El costo aproximado de cada equipo sería de 13 mil pesos.

“Es una cámara especial que tenga la capacidad de las características para que se abonen a las que ya manejan las torres que ellos manejan”, explicó.

García Beltrán consideró que la adquisición de los equipos representaría una inversión para los propios negocios similar a la que realizan al instalar sistemas de vigilancia en sus establecimientos.

“Al final, como cuando todos ponemos una cámara de seguridad, de vigilancia en nuestras instalaciones, sería una inversión de esa línea”, señaló.

La propuesta se presentó durante una reunión con la Gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, y el Gabinete de Seguridad, en la que representantes empresariales expusieron distintas necesidades del sector.

El Gobierno estatal ha planteado que los propietarios de negocios aporten sus propios equipos para ampliar la vigilancia mediante el C4, mientras la administración continúa instalando cámaras en espacios públicos y vialidades.

Además de la conexión de cámaras, Canirac solicitó capacitación para trabajadores de restaurantes sobre cómo actuar ante situaciones de riesgo, incluidas aquellas relacionadas con hechos violentos.

García Beltrán indicó que las conversaciones para organizar estas actividades continúan y que la capacitación estaría abierta a todo el sector restaurantero, independientemente de que los establecimientos estén afiliados al organismo.

“Va a ser abierto, esté afiliado o no esté afiliado”, precisó.

La organización también solicitó una mesa de diálogo con las instituciones que regulan al sector, con el propósito de revisar sus necesidades y buscar alternativas que contribuyan a la operación de los negocios.