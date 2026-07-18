Alista Conalep Sinaloa nuevo ciclo escolar; esperan hasta 4 mil alumnos de nuevo ingreso

Con la mira puesta en el inicio del ciclo escolar 2026-2027, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa se declara listo para recibir a una nueva generación de estudiantes, con una expectativa de ingreso que ronda los 4 mil nuevos alumnos.

Rigoberto Velázquez Elenes, director general de la institución en el estado, informó que actualmente la matrícula total de Conalep en Sinaloa ronda los 9 mil 500 estudiantes y ya se concluyó el proceso de evaluación de ingreso y actualmente se trabaja en los preparativos para el curso de inducción.

“Estamos rondando un poco más de 4 mil, entre 3 mil 500 y 4 mil estudiantes son los que estamos esperando”, informó Velázquez Elenes.

Detalló que, aunque las clases para el alumnado iniciarán formalmente el 31 de agosto, el personal docente y administrativo retomará actividades el 3 de agosto.

“Regresamos a actividades el mismo 3 de agosto e iniciamos con capacitaciones, actualizaciones docentes, planeación didáctica, institucional y también vamos a regresar incluso acá en Conalep con los actos de graduación”, explicó.

En cuanto a la mejora de los planteles, Velázquez Elenes señaló que la estrategia actual no se centra en la construcción de nuevos edificios, sino en el fortalecimiento de los laboratorios y talleres existentes, piezas clave para la formación técnica profesional.

Destacó que este equipamiento se ha visto beneficiado recientemente por el programa federal ‘La Escuela es Nuestra’, impulsado por la administración de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Según el director, algunos planteles han recibido apoyos de hasta un millón 500 mil pesos, recursos que están siendo invertidos bajo la supervisión de comités integrados por padres de familia y la comunidad educativa.

“Junto con los padres de familia, los comités que se integraron, la comunidad educativa, han logrado hacer un diagnóstico muy preciso y ya se está justamente ahorita invirtiendo dichos recursos”, afirmó.