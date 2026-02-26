Alista Morena lineamientos internos rumbo al proceso electoral 2027

Morena definirá el próximo 7 de marzo sus reglas internas rumbo al proceso electoral de 2027, durante la sesión del Consejo Nacional del partido.

Durante una asamblea informativa el pasado domingo en Guasave, la Senadora Imelda Castro Castro explicó que en dicha reunión se emitirán lineamientos estatutarios y reglas que permitirán al Comité Ejecutivo Nacional lanzar la convocatoria para elegir a la persona que encabezará la coordinación estatal del movimiento.

“El 7 de marzo se reúne nuestro Consejo Nacional para emitir lineamientos estatutarios, lineamientos, reglas, para también mandatar al Comité Ejecutivo Nacional para que a su vez emita la convocatoria para que Morena en los próximos meses elija a la persona que va a ser coordinadora estatal de los comités de defensa del segundo piso de la cuarta transformación. Entonces ya está llegando el momento”, aseguró.

A su vez, el dirigente estatal de Morena en Sinaloa, Édgar Barraza Castillo informó que el próximo 7 de marzo fueron invitados a la sesión del Consejo Nacional del partido, en la que se prevé establecer lineamientos y criterios internos rumbo al próximo proceso electoral 2027.

Mencionó que la reunión tendría como objetivo definir reglas internas y criterios organizativos de cara al proceso electoral, de acuerdo con la información que proporcionó la dirigente nacional del partido, Luisa María Alcalde Luján.

“Nos adelantó la presidenta Luisa María Alcalde, que era justo para poner bien las reglas del juego para el próximo proceso electoral, pero todavía no definió si ya va a salir el este el promotor de los comités de la defensa nacional”, señaló.

El dirigente añadió que una vez concluida la reunión se dará a conocer públicamente qué acuerdos fueron aprobados.

Este proceso interno se desarrolla en el contexto de la iniciativa de reforma electoral presentada recientemente por la Presidenta Claudia Sheinbaum, la cual plantea cambios en la estructura del sistema electoral, entre ellos la reducción del costo del aparato electoral y del número de integrantes del Senado.

La propuesta también contempla modificaciones al sistema de representación proporcional, conocido como diputaciones plurinominales, mediante un rediseño en su mecanismo de asignación, priorizando a los candidatos que obtengan los mejores segundos lugares en los distritos electorales.

Asimismo, incluye mecanismos de fiscalización del financiamiento de partidos y campañas, la prohibición de aportaciones en efectivo, la regulación del uso de herramientas digitales en procesos electorales, facilidades para el voto de mexicanos en el extranjero, ampliación de instrumentos de participación ciudadana y la eliminación de la reelección consecutiva en cargos de elección popular a partir de 2030.