Alista PAN Sinaloa visita de Jorge Romero a Mazatlán

Con el objetivo de fortalecer la estructura del partido y estrechar lazos con la ciudadanía sinaloense, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, realizará su primera visita oficial al Estado este próximo miércoles 29 de abril, teniendo como escenario principal el puerto de Mazatlán.

La presidenta del PAN en Sinaloa, Wendy Barajas Cortés, dio a conocer los detalles de esta gira de trabajo, destacando que la agenda del líder nacional busca consolidar el crecimiento que el partido ha mantenido en la región.

“En Acción Nacional tenemos claro que este es el momento de escuchar a la gente, de abrir espacios de participación real y de construir soluciones desde la voz ciudadana, la visita de nuestro dirigente nacional responde a ese compromiso de cercanía y trabajo directo en territorio”, dijo.

Romero Herrera desarrollará en Mazatlán una jornada que incluye una conferencia de prensa ante medios de comunicación, así como un encuentro con jóvenes universitarios, apostando por el diálogo con las nuevas generaciones.

“La campaña ‘Ahora te toca a ti’, nace porque queremos que la ciudadanía deje de ser espectadora y se convierta en protagonista, que participe activamente y sea parte de las decisiones que marcarán el rumbo de Sinaloa y de México, esta visita será clave para fortalecer ese contacto directo con la gente” compartió.

Sin embargo, el evento central de la gira será un encuentro abierto con ciudadanos, militantes y simpatizantes.

Esta actividad se llevará a cabo en la Plazuela de la colonia Francisco Villa, iniciando a las 16:30 horas.

La visita se enmarca en la campaña institucional denominada ‘Ahora te toca a ti’, un programa que el PAN impulsa para abrir espacios directos de participación ciudadana.

Según se informó, la intención es que los asistentes puedan expresar sus ideas, inquietudes y propuestas de viva voz ante la dirigencia nacional.

Ante este evento, el PAN Sinaloa lanzó un llamado a la sociedad en general para sumarse a las actividades y participar en este ejercicio de construcción colectiva y diálogo abierto.