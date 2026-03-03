$!Alistan centros deportivos y espacios recreativos de Culiacán para Semana Santa

Con el objetivo de ofrecer espacios dignos y seguros para las familias durante el próximo periodo vacacional, el Ayuntamiento de Culiacán, a través de la Dirección de Centros Deportivos y Recreativos, realiza labores de rehabilitación en ocho espacios recreativos del municipio de cara a la Semana Santa 2026.

Nallely Pérez Amézquita, titular de la dependencia, informó que las acciones de mantenimiento integral se concentran actualmente en el Centro Cívico Constitución, Polideportivo Valle Alto y los Centros de Barrio de Lombardo, Centro de Barrio Quilá, Centro de Barrio Costa Rica, Centro de Barrio Aguaruto, Centro de Barrio Culiacancito y Centro de Barrio El Tamarindo.

En el Centro de Barrio de Quilá, los trabajos han incluido el mantenimiento total de los toboganes, pintura en la estructura de la alberca, reparación de luminarias y rehabilitación general del área acuática, además de la habilitación de mobiliario para los visitantes.