Alistan centros recreativos y refuerzan seguridad para Semana Santa en Culiacán

Con el objetivo de ofrecer espacios óptimos y seguros para los habitantes que decidan pasar los días santos en el municipio, la Dirección de Turismo de Culiacán informó sobre los intensos trabajos de mantenimiento y la amplia agenda de actividades programadas para este periodo vacacional.

Adalay Montoya Castro, directora de Turismo Municipal, detalló que las cuadrillas de trabajo han centrado sus esfuerzos en la restauración de los centros de barrio en comunidades como Aguaruto, Costa Rica, Culiacancito, El Tamarindo, Lombardo Toledano, Quilá y Valle Alto.

“En las previas semanas ya hemos estado trabajando en la restauración de los centros de barrio, así como hemos estado asistiendo a las sindicaturas para ver qué es lo que requieren”, compartió Montoya Castro.

También se han realizado labores de limpieza en ríos y calles de diversas sindicaturas, además de la instalación de señalética necesaria para los visitantes.

En el caso de las zonas de playa, se trabajó con maquinaria pesada en La Guadalupana para aplanar el terreno y delimitar áreas familiares, buscando evitar riesgos por actividades de vehículos en zonas de lodo.

Por su parte, el balneario de Imala recibió una atención especial que incluyó la reparación de luminarias en accesos y estacionamiento, poda de árboles y una restauración total de las albercas, las cuales fueron desaguadas, resanadas y pintadas para recibir a los bañistas. También se rehabilitaron los baños y se mejoraron los sistemas de seguridad en las instalaciones.

Montoya Castro aseguró que existe una coordinación estrecha entre los niveles de seguridad municipal, estatal y federal para garantizar la tranquilidad de los asistentes.

La funcionaria hizo un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones con los niños y exhortó a no conducir bajo los efectos del alcohol para evitar tragedias durante estas fechas.

“Los invito a que tomen precauciones, que regresen a casa sanos y salvos, que si beben alcohol no manejen, no le quiten la vista a sus hijos de encima si van a estar en espacios donde hay aguas como albercas y ríos para evitar cualquier tipo de tragedias”, señaló.

Para quienes buscan opciones de esparcimiento dentro de la ciudad y sus alrededores, se anunció una variada agenda:

- Turibús: Tendrá salidas a Imala los días miércoles 1, jueves 2, viernes 3 y domingo 5 de abril, con un costo de 70 pesos. El sábado 4 de abril, el recorrido será hacia San Francisco de Tacuichamona, con un costo de 100 pesos.

- Deportes: El Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física organizará torneos de pesca en Sanalona, así como fútbol acuático y voleibol en Imala, La Guadalupana y Tabalá.

- Cultura y Recreación: El Jardín Botánico ofrecerá cine al aire libre, picnics de jazz y un tributo a Michael Jackson y el Centro de Ciencias contará con actividades experimentales.

- Otras actividades: Se llevará a cabo un torneo gamer en City Cinemas por parte del Instituto Mexicano de la Juventud, actividades en el Zoológico de Culiacán y eventos en plazas comerciales como Cuatro Ríos y Explanada.