Alistan compra de uniformes y equipo táctico para corporaciones de seguridad de Sinaloa

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa alista la adquisición de uniformes, calzado y equipo de protección para distintas corporaciones de seguridad, mediante la Licitación Pública Nacional SESESP 05/2026.

La convocatoria contempla 23 partidas de bienes solicitados por la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, entre ellos botas, camisas, pantalones, gorras, fornituras, esposas, bastones retráctiles, coderas, rodilleras, lámparas, binoculares y equipo de visión nocturna.

Entre las adquisiciones previstas se encuentran 800 pares de botas tácticas, 800 camisas y 800 pantalones para la Policía de Investigación.

Para la Policía Estatal Preventiva se contemplan mil 263 pares de botas, 2 mil 526 camisas, 2 mil 526 pantalones y mil 263 gorras, además de fornituras, esposas, bastones retráctiles, coderas y rodilleras tácticas.

La convocatoria también incluye uniformes para policías municipales preventivos, así como prendas y equipo para el Sistema Penitenciario y el Centro de Internamiento para Adolescentes.

Además de las prendas, el procedimiento contempla la adquisición de equipo como binoculares, lámparas de mano y dispositivos de visión nocturna.

Un requisito establecido para parte de los uniformes es que cuenten con un sistema de trazabilidad que permita identificar y dar seguimiento a las prendas desde su fabricación hasta su entrega al usuario final.