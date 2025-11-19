$!Alistan en Altata la nueva edición de la Feria del Ostión para el 30 de noviembre

El puerto de Altata alista una nueva edición de la Gran Fiesta del Ostión 2025, evento gastronómico y cultural que se realizará el sábado 30 de noviembre en la explanada del Malecón, en Navolato. Durante una conferencia de prensa, dependencias estatales de Turismo, Economía, Pesca y autoridades municipales detallaron que esta edición contempla la distribución gratuita de 15 mil ostiones, con el propósito de promover la producción acuícola local y posicionar la gastronomía de la Bahía de Altata como uno de sus principales atractivos. La jornada incluirá presentaciones musicales de agrupaciones reconocidas, entre ellas la Explosiva Sonora Dinamita y La Planeación, que amenizarán el evento durante la tarde.

También se realizará un Car Show con vehículos clásicos como parte de las actividades paralelas dirigidas al público visitante. Contemplando una asistencia de más de 10 mil visitantes, así como una derrama económica superior a los dos millones de pesos. La fiesta se desarrollará de 12:00 a 19:00 horas, con acceso gratuito para todas las personas. Las autoridades llamaron a apoyar el consumo local durante la celebración para fortalecer a los comercios y restaurantes del puerto. La subsecretaría de Turismo, Celia Jáuregui, detalló que por parte del programa “Enamórate de Sinaloa”, estarán a disposición de quienes deseen asistir rutas de transporte gratuito para su traslado mediante operadores Navolatours y Rosefy Turismo.