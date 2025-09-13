$!Alistan escenarios en el Palacio de Gobierno para festejo del Día del Grito de Independencia

Este sábado continúan en el Palacio de Gobierno de Culiacán los trabajos de instalación de escenarios, tarimas y decoraciones patrias que ambientarán la celebración pública del Grito de Independencia el próximo lunes 15 de septiembre.
El festejo se realizará en medio de la crisis de seguridad que afecta al estado desde septiembre de 2024, derivada de una pugna del crimen organizado, misma que motivó que el año pasado se cancelaran los festejos públicos, limitándose únicamente al acto protocolario encabezado por el gobernador Rubén Rocha Moya.
Para este 2025, el Gobierno del Estado aseguró que existen las condiciones necesarias para realizar la celebración.
Entre los artistas que engalanarán el evento se encuentran Miguel Bosé, Marisela y El Coyote.
Por motivos de seguridad, Miguel Bosé solicitó un ajuste en la programación y su presentación se realizará en un horario diferente al inicialmente planeado, confirmó el gobernador Rocha Moya.
El mandatario aclaró que no se prevén medidas de seguridad extraordinarias para los intérpretes, más allá de los protocolos habituales para todas las celebridades que participen.
Tras el anuncio del programa oficial, algunos ciudadanos en redes sociales impulsaron un boicot al evento, como forma de protesta ante la crisis de seguridad que persiste en la región.
Sobre la movilidad, el Gobierno del Estado informó que habrá rutas de camiones urbanos gratuitos para trasladar a las personas al Palacio de Gobierno y de regreso a sus colonias.
Inicialmente, los chóferes del transporte público urbano de Culiacán rechazaron participar por tratarse de altas horas de la noche y por motivos de seguridad.
Tras una reunión con autoridades, se acordó que la prestación del servicio será voluntaria y dependerá de las condiciones de seguridad que se generen durante el día y en las horas del festejo.
Advirtieron que, en caso de algún incidente, los camiones podrían salir de ruta y suspender el servicio.