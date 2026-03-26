Alistan inversión de 3 millones de pesos para infraestructura hídrica en zonas rurales de Culiacán para sector ganadero

El Gobierno Municipal de Culiacán proyecta una inversión cercana a los 3 millones de pesos para la construcción de abrevaderos en comunidades rurales, como parte de una estrategia orientada a fortalecer la actividad pecuaria frente a las condiciones climáticas previstas para este año.

El Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil informó que el recurso será destinado a obras de captación de agua, como bordos y abrevaderos, cuya ubicación y número se definirá en coordinación con productores ganaderos del municipio en próximos encuentros.

“Los vamos a ver también en estos próximos días porque vamos a iniciar los trabajos de abrevaderos en la zona rural. Es una inversión que va a rondar en los 3 millones de pesos para este programa, es la bolsa que traemos para invertir. Generalmente lo que nos ha tocado a nosotros invertir son 2 millones de pesos, pero para este año esperamos que llueva mucho, pero también queremos invertirle un poquito más”, expresó.

Este incremento en el presupuesto, expuso, busca anticiparse a escenarios de escasez de agua, con el objetivo de garantizar condiciones mínimas para el ganado en comunidades que dependen de la actividad pecuaria.

Además de la infraestructura hídrica, Gámez Mendívil señaló que durante este año el Ayuntamiento de Culiacán ya ha entregado apoyos en equipamiento a productores, así como un programa extraordinario de suministro de pacas, con una inversión aproximada de 800 mil pesos.

Este respaldo, indicó, será distribuido en función de las necesidades del sector, particularmente en los periodos más críticos para la alimentación del ganado.

Las autoridades municipales prevén que estas acciones contribuyan a mitigar los efectos de la sequía y a sostener la producción pecuaria en el municipio, una actividad relevante en diversas comunidades rurales de Culiacán.