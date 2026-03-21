Alistan operativo de seguridad en escuelas de Sinaloa por vacaciones de Semana Santa

Con el objetivo de resguardar el patrimonio escolar durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa, la Secretaría de Educación Pública y Cultura conjunto con fuerzas de seguridad, pondrá en marcha el operativo ‘La Escuela es de todas y de todos’.

La Secretaria de Educación Pública y Cultura en Sinaloa, Gloria Himelda Félix Niebla, informó que la estrategia se presentará formalmente el próximo jueves 26 de marzo, coincidiendo con el último día de actividades académicas para los alumnos de educación básica, ya que el viernes 27 se llevará a cabo la sesión del Consejo Técnico Escolar.

“Vamos a lanzar la protección que se denomina ‘La Escuela es de todas y de todos’. Este es un operativo conjunto que tiene la secretaría de educación con las fuerzas de seguridad”, compartió Félix Niebla.

El periodo de asueto oficial comprende del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril.

De acuerdo con las cifras de la SEPyC, se espera que 586 mil alumnos de nivel básico inicien este descanso, a los cuales se sumarán estudiantes de educación media superior y superior en todo el estado.

Félix Niebla destacó que la estrategia, similar a la implementada en periodos anteriores, se basa en la coordinación entre las fuerzas de seguridad, los comités de vecinos en las inmediaciones de las escuelas y las asociaciones de padres de familia.

“El que se sumen los comités de vecinos, de las colonias o las inmediaciones de los planteles educativos, las asociaciones de padres de familia, sumando los esfuerzos que hacemos nosotros desde la parte institucional, nos han sido muy positivos”, señaló.

La funcionaria recordó que la incidencia delictiva más común en estos periodos es el robo de cableado, equipos de aire acondicionado y equipo de cómputo.

Como referencia, durante el pasado receso de verano se registraron afectaciones en 12 planteles, de los cuales nueve sufrieron robo de cableado y tres de aires acondicionados.

Para garantizar la efectividad del operativo, la SEPyC instó a la ciudadanía a utilizar los números de emergencia para realizar denuncias inmediatas en caso de observar personas sospechosas o actividades irregulares en los planteles, asegurando que las fuerzas de seguridad están listas para acudir de manera pronta.

Respecto a la situación en zonas como Quilá y El Salado, la Secretaria informó que las actividades escolares se desarrollan con normalidad.

Detalló que, tras operativos previos en la zona, solo la primaria Mariano Romero, en El Salado, suspendió la presencialidad temporalmente, pero las clases ya han sido retomadas con una asistencia del 87 por ciento, cifra considerada dentro de los rangos regulares.