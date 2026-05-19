Alistan programa de pipas para mitigar la sequía en 16 municipios de Sinaloa

Ante el inicio de la temporada crítica de estiaje, la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa se prepara para poner en marcha el Programa de Sequía 2026 ya que hasta el momento, 16 municipios han formalizado su solicitud de apoyo ante la insuficiencia de sus propios sistemas para abastecer a la población.

Abraham Bello Esquivel, titular de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, expuso que la proyección para este año contempla llevar agua potable a través de pipas a 242 comunidades, buscando beneficiar a un total de 108 mil 305 habitantes.

“Nosotros estamos trabajando a petición de las solicitudes de los diferentes municipios del Estado. Ya nos han hecho llegar alrededor de 16 municipios”, informó.

Aunque la cifra de beneficiarios es menor a los 142 mil atendidos en 2025, precisó que el programa se ajusta a las peticiones actuales de los ayuntamientos y a las condiciones de las fuentes de captación.

“En algunos casos, las bombas con las que se trabaja dependen de mantos freáticos que se vuelven limitados, y en otros, se trata de comunidades muy alejadas de las cabeceras municipales”, explicó.

Pese a que la condición de las presas en el Estado es ligeramente mejor que la del año pasado, la falta de recuperación de los mantos freáticos obliga a la intervención estatal.

Actualmente, la CEAPAS trabaja en conjunto con la Secretaría de Administración y Finanzas para la aprobación de los recursos financieros necesarios para iniciar el proceso de licitación pública.

Se estima que la distribución del agua mediante pipas contratadas comience a mediados de junio y se extienda, preliminarmente, hasta el mes de agosto, dependiendo de la disponibilidad presupuestal y la llegada de las lluvias.

“El tema del agua es vital y prioritario para nosotros. Esperamos que el ciclo de lluvias de este verano traiga mejores condiciones para que la necesidad de este tipo de atención vaya reduciéndose”, asentó.

Bello Esquivel, vocal ejecutivo de la CEAPAS, detalló que municipios como Choix, Mocorito y El Fuerte se encuentran entre los puntos con necesidades más apremiantes de los 16 solicitantes, entre los que también figuran Ahome, Angostura, Badiraguato, Concordia, Cosalá, Eldorado, Elota, Escuinapa, Juan José Ríos, El Rosario, Salvador Alvarado, San Ignacio y Sinaloa de Leyva.