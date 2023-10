Alonso Ramírez Reyes, hijo del ex dirigente nacional de Morena, Alonso Ramírez Cuéllar, aseguró que pagó publicidad en Facebook e Instagram para promover a Claudia Sheinbaum Pardo, sin embargo, admitió su intención de buscar una candidatura para las elecciones del 2024.

“No estamos aprovechando, lo que pasa es que es importante generar presencia de los jóvenes, he hecho inversiones en otros temas, videos de rodadas, videos de muchas cosas, no lo hacemos con esa intención de doble intención”, afirmó el ex director del Instituto Municipal de la Juventud de Culiacán.

“He sido muy directo con mis intenciones, te comento, queremos participar en la encuesta y queremos apoyar a la doctora Sheinbaum”.