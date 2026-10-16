Alonso Ramírez hace público su registro para la coordinación de Morena en Culiacán

Alonso Ramírez Reyes hizo público este viernes su registro para participar en el proceso interno de Morena por la coordinación de los comités de la Defensa de la Transformación en Culiacán, con la intención de encabezar los trabajos de organización del partido en el Municipio.

Informó que busca participar en la encuesta interna y sostuvo que su aspiración está centrada en la coordinación municipal, por lo que descartó buscar una candidatura a otro cargo si no obtiene el resultado esperado.

“No tengo plan B. No me registré para Diputado federal, no pienso registrarme para Diputado local. Únicamente está el objetivo de la coordinación municipal”, declaró.

Ramírez Reyes señaló que pretende impulsar una agenda centrada en los problemas de Culiacán, como la inseguridad, las desapariciones, la recuperación económica, la movilidad urbana y las deficiencias en los servicios públicos.

También planteó que el proceso interno debe servir para discutir políticas públicas que respondan a las necesidades de la población, más allá de la competencia por una posición partidista.

El aspirante afirmó que Morena debe recuperar el diálogo con la sociedad y cuestionó que integrantes del movimiento hayan privilegiado intereses personales.

“Hay personas que se quisieron apropiar de nuestro movimiento, ex gobernantes, que se quisieron apropiar de nuestro movimiento”, expresó.

Ramírez Reyes fue director del Instituto Municipal de la Juventud y posteriormente del Instituto Municipal de Cultura de Culiacán.

Este último cargo lo dejó para participar en la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum en 2024, como parte de su equipo de coordinación en Sinaloa.

Después de esto, dijo, trabajó en la Subsecretaría de Gobernación, cargo al cual renunció recientemente para concentrarse en el proceso interno de Morena en Culiacán.

Se identificó como fundador del movimiento y aseguró que ha militado en la izquierda desde antes de que Morena se constituyera como partido político.

“Soy fundador, miembro fundador del partido Morena... hemos estado siempre en la izquierda, nunca en ningún partido de derecha, ni de PRI, ni del PAN, siempre hemos optado por las políticas de izquierda”.

Sobre el método de selección, manifestó estar de acuerdo con la encuesta y dijo que respetará el resultado, independientemente de quién obtenga la coordinación.

“Vamos a respetar el resultado si otro compañero o compañera llega a obtener la coordinación, va a tener nuestro apoyo”, afirmó.