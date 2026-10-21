Alonso Ramírez pide debate entre aspirantes de Morena en Culiacán

Alonso Ramírez Reyes solicitó a Morena organizar un debate público entre quienes aspiran a encabezar la coordinación municipal de defensa de la transformación y la soberanía en Culiacán, para que la militancia conozca y compare sus propuestas.

El martes 20 de octubre, Ramírez Reyes, acudió a las oficinas estatales de Morena para entregar una solicitud dirigida al presidente del partido en Sinaloa, Édgar Barraza, en la que planteó convocar a las y los participantes del proceso interno a un encuentro público.

Señaló que este ejercicio permitiría conocer los proyectos de cada participante, tanto en materia de organización política como en las propuestas para atender los problemas que enfrenta el municipio.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Ramírez invitó a Tere Guerra, Merary Villegas, Jesús Ibarra, Rubén Miranda y Serapio Vargas a participar en el debate.

Argumentó que el diálogo y el intercambio de ideas contribuirían a fortalecer la vida democrática del partido y darían a la militancia elementos para comparar los planteamientos de quienes buscan la coordinación.

Ramírez formalizó su registro el viernes 16 de octubre para participar en el proceso interno de Morena en Culiacán.

Con la solicitud, propuso que la contienda no se limite a la participación de los aspirantes, sino que incluya una discusión pública sobre sus proyectos y las acciones que plantean para el municipio.