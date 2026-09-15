Alrededor de 20 perros han sido afectados por gusano barrenador en Sinaloa, principalmente en Culiacán, informó el Secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo.

Explicó que la presencia del gusano barrenador no se limita al ganado, pues también se han identificado casos en animales domésticos, por lo que la Secretaría de Salud mantiene acciones de vigilancia y atención en las zonas donde se han detectado.

“En caninos se han presentado alrededor de 20 casos. La mayoría es en Culiacán, alrededor de 10 en Culiacán”, señaló.

González Galindo indicó que el Gobierno estatal ha girado instrucciones para fortalecer la atención relacionada con el gusano barrenador, tanto por los casos registrados en animales como por los riesgos que representa para las personas.

“La Gobernadora ha girado instrucciones de fortalecimiento de la atención del gusano barrenador y bueno, esperamos que esto también vaya a beneficiar a la población”.

En Sinaloa ya fueron confirmados dos casos de gusano barrenador en humanos, uno en Sinaloa municipio y otro en El Rosario.

Uno de los pacientes ya fue dado de alta, mientras que el otro continuaba bajo atención médica, de acuerdo con reportes difundidos previamente por la Secretaría de Salud.

El Secretario recomendó mantener vigilancia sobre las heridas de personas y animales, particularmente en aquellos que por su condición no pueden recibir cuidados adecuados.

La Secretaría de Salud había reforzado previamente la vigilancia en Campo El Diez, en Culiacán, después de detectar un perro con gusano barrenador, con recorridos de personal de vectores y acciones de orientación a la población.

El gusano barrenador es una infestación que puede presentarse cuando la mosca deposita sus huevos en heridas de animales o personas, por lo que las autoridades han insistido en revisar y atender oportunamente cualquier lesión.