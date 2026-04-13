Alta afluencia y derrama superior a $387 millones deja Semana Santa en Culiacán

Durante el periodo vacacional de Semana Santa, Culiacán registró una alta afluencia de visitantes en sus principales centros recreativos, así como una derrama económica superior a los 387 millones de pesos, informó Adalay Montoya Castro, Secretaria de Turismo municipal.

De acuerdo con la funcionaria, el balance general fue positivo tanto en asistencia como en comportamiento social, destacando la seguridad relacionada al desarrollo de las vacaciones primaverales, lo que permitió a las familias disfrutar de los distintos espacios del Municipio.

Entre los puntos más concurridos destacó el Parque Culiacán 87, donde se registró la mayor concentración de visitantes con más de 20 mil personas durante los cuatro días principales del periodo.

Otros sitios con alta afluencia fueron La Guadalupana, con aproximadamente 10 mil 500 asistentes; Tabalá, con cerca de 5 mil; e Imala, con alrededor de 4 mil visitantes.

Sobre La Guadalupana, Montoya Castro explicó que se trata de una playa virgen en la que se acostumbra acampar, principalmente habitantes de comunidades cercanas, quienes acuden por cuenta propia.

Añadió que, aunque no se organizan eventos masivos, sí hubo algunas actividades impulsadas por el Instituto del Deporte, como torneos de voleibol.

En cuanto al impacto económico, detalló que en los 32 centros recreativos monitoreados por Protección Civil se generó una derrama de 42 millones 989 mil 465 pesos.

Por su parte, el sector gastronómico registró ingresos aproximados por 170 millones 160 mil pesos, mientras que la ocupación hotelera alcanzó los 2 millones 160 mil pesos.

En total, la derrama económica estimada fue de 387 millones 557 mil pesos, cifra que supera la registrada el año anterior.

Asimismo, se contabilizó una afluencia de 92 mil 848 personas en los centros recreativos, lo que representa un incremento del 14.43 por ciento en comparación con 2025.

“Se puede decir que la gente se animó a salir más este año”, señaló, al destacar la recuperación en la movilidad y participación social durante estas fechas.

Adelantó que la dependencia ya se encuentra preparando nuevos eventos y actividades para continuar impulsando la atracción de visitantes y la reactivación económica en el municipio.

En Sinaloa se registró una ocupación hotelera del 84 por ciento, una derrama económica de 3 mil 648 millones de pesos y una afluencia de 2.8 millones de visitantes.

De acuerdo con la Secretaria de Turismo estatal, Mireya Sosa Osuna, estos resultados significan beneficios para las familias sinaloenses que dependen del turismo.