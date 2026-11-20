La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), a través del Centro de Universidad Virtual, anunció la ampliación de fechas para el Proceso de Admisión 2027 del Bachillerato Virtual, extendiendo el plazo de preinscripción a este programa educativo hasta el próximo viernes 20 de noviembre; así lo dio a conocer la licenciada Islevia Doriel Santiesteban Montoya.

La coordinadora académica del Bachillerato Virtual de la Casa Rosalina extendió una invitación a todas las personas interesadas en iniciar o concluir sus estudios de nivel medio superior en dos años, bajo una modalidad flexible y de calidad, a realizar su trámite completo en tiempo y forma.

”Estuvimos recibiendo muchas llamadas y les dimos la oportunidad para que, a pesar de que el día de ayer empezó el curso de inducción, se ampliara el plazo para que durante esta primera semana todavía puedan ingresar”, indicó.

”Nuestro plan curricular es de dos años, o sea, solamente cuatro semestres; utilizamos el mismo calendario oficial de la UAS. Es decir, en el primer semestre llevan ocho materias, pero cada mes —en cuatro semanas— cursan dos materias (...). El alumno va a tener a la semana dos asesorías, una de cada materia; normalmente programamos una en la mañana y una en la tarde por asignatura, y el estudiante decide en qué horario ingresar”, detalló.

Los interesados en formar parte de la próxima generación del Bachillerato Virtual de la UAS, que iniciará clases en enero de 2027, deben realizar su prerregistro antes del 20 de noviembre en el portal https://uasvirtual.mx/sitio/ , capturar sus datos generales y solicitar la ficha de preinscripción, la cual tiene un costo de 500 pesos.

Para mayor información, pueden contactarse a través del correo electrónico bachilleratovirtual@uas.edu.mx, comunicarse a los teléfonos 667 729 0856 y 667 729 0215, o bien consultar la convocatoria del Proceso de Admisión 2027 en las redes sociales Bachillerato UAS Virtual en Facebook y UAS Virtual en Instagram.