Alta rotación en Seguridad Pública de Sinaloa: tendrá cuatro titulares en menos de 5 años

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa ha experimentado una constante rotación en su titularidad desde el inicio de la actual administración estatal en 2021.

Cuando inició el mandato del Gobernador Rubén Rocha Moya, el cargo fue ocupado por Cristóbal Castañeda Camarillo, quien ya había formado parte del Gabinete del ex Gobernador Quirino Ordaz Coppel y pasó de un gabinete priista a uno morenista.

Castañeda Camarillo permaneció al frente de la corporación hasta agosto de 2023.

Durante su gestión ocurrieron algunos de los episodios más relevantes en materia de seguridad en el Estado, entre ellos destaca el operativo federal del 17 de octubre de 2019, el “Jueves Negro”, cuando fuerzas federales intentaron detener a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, lo que desató una ola de violencia en Culiacán.

También estuvo en funciones durante el segundo operativo que culminó con la captura de Ovidio Guzmán en enero de 2023, considerado uno de los golpes más relevantes contra el crimen organizado en la entidad durante los últimos años.

Tras su salida en agosto de 2023, la dependencia tuvo su primer cambio formal cuando Yeraldine Bonilla Valverde asumió como encargada de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de manera temporal.

Semanas después, el 4 de septiembre de 2023, fue designado como Secretario, Gerardo Mérida Sánchez.

A mediados de ese mismo mes, el funcionario advirtió ante medios de comunicación que el puerto de Mazatlán representaba un punto estratégico en la ruta de distribución de drogas sintéticas.

“Sinaloa, como todos vemos, la posición que tiene es un estado donde se lleva a cabo el traslado de drogas, tenemos un puerto en Lázaro Cárdenas; en esa situación Mazatlán es un puesto por ahí llegan las situaciones, podría ser que en la parte serrana hay alguna cuestión de maquila y traslado que va hacia el norte”, declaró al referirse al tráfico de fentanilo.

Durante la gestión de Mérida Sánchez ocurrieron hechos de alto impacto, como la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, figura histórica del narcotráfico, el asesinato del ex Rector de la UAS y político sinaloense Héctor Melesio Cuén Ojeda y el inicio de una crisis de seguridad que se agudizó en septiembre de 2024.

Mérida Sánchez dejó el cargo en diciembre de ese mismo año.

Días después fue nombrado Óscar Rentería Schazarino, un mando militar propuesto por el Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.

Su toma de protesta se realizó en las instalaciones de la Novena Zona Militar y no en la oficina del Gobernador, lo que marcó un hecho inusual en el proceso de designación del titular de la dependencia.

Rentería Schazarino permaneció en el cargo alrededor de 15 meses. Sin embargo, considerando los meses completos de su gestión, de enero de 2025 a febrero de 2026, en ese periodo se registraron 2 mil 241 homicidios en el Estado.

El funcionario dejó el cargo el pasado 12 de marzo de 2026 para atender asuntos relacionados con su carrera militar, de acuerdo con fuentes cercanas al reacomodo institucional.

Tras su salida, este lunes fue designado y rindió protesta Sinuhé Téllez López, quien se desempeñaba como comandante del 110 Batallón de Infantería con sede en San Ignacio.

Con su llegada, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa suma cuatro titulares durante la administración de Rocha Moya, en medio de uno de los contextos de seguridad más complejos que ha enfrentado el estado en los últimos años.