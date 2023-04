La Presidenta Municipal de Navolato, Margoth Urrea Pérez, anunció en días pasados al inicio del Operativo que antes se cobraba una cuota de recuperación en la entrada a las playas, pero este año no, ahora el acceso a las playas será totalmente gratis.

Las autoridades han hecho recomendaciones como: usar cinturón de seguridad, no usar teléfono mientras manejan, no conducir en estado de ebriedad ni a alta velocidad, que los motociclistas usen casco al señalar el operativo permanente en Navolato de “Amárrate a la vida”, y no hacer llamadas falsas al 911. Y mantener limpios los espacios.