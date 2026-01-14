Altata busca romper récord: prepararán mega ceviche de 700 kilos para reactivar el turismo

Con el objetivo de superar la marca del año pasado y fortalecer la economía local, se llevará a cabo este domingo 18 de enero en el malecón Altata, donde se pretende elaborar un ceviche monumental de 700 kilogramos para su distribución gratuita entre los asistentes.

La Secretaría de Turismo de Sinaloa, en conjunto con el Ayuntamiento de Navolato, anunció la segunda edición del festival “Altata Late Fuerte; el Mega Ceviche”.

En conferencia de prensa, Melissa Carrillo, directora de Proyectos Especiales de la Secretaría de Turismo del Estado de Sinaloa, destacó que esta iniciativa forma parte de la reactivación de economía de la Bahía de Altata.

“La intención es realizar un mega ceviche de 700 kilos, el año pasado se llevó a cabo el evento con un peso de 500 kilos, entonces buscamos este año superar esos 500 kilos del año anterior, nos van a estar apoyando los restauranteros, tanto del Muelle 33 como del malecón, en la realización de este mega ceviche y se estará dando a degustar a todos los asistentes de manera gratuita”, explicó Melissa Carrillo.

Durante el anuncio estuvo acompañada por Luisa Morachis, Jefa de Turismo de Navolato, y representantes de la Promotora Turística de la Bahía de Altata, encabezados por su presidente, Pedro García.

Las actividades darán inicio a las 13:00 horas a la altura de las letras turísticas del malecón con la participación del grupo Cafeína Gris, el corte de listón simbólico del Mega Ceviche está programado para las 15:30 horas, seguido por las presentaciones musicales de la Banda Zarape y el grupo local Los Cano a partir de las 16:30 horas.

Para facilitar la asistencia de los culiacanenses, el programa “Enamórate de Sinaloa” dispondrá de autobuses gratuitos que saldrán desde la Catedral de Culiacán al mediodía.

Los visitantes que utilicen este transporte también podrán disfrutar de paseos en lancha por la bahía sin costo alguno.

La Jefa de Turismo de Navolato, Luisa Morachis, informó que se contará con el apoyo de la Guardia Nacional y la Marina Armada de México para garantizar un ambiente seguro durante el festival.

Por su parte, el gremio restaurantero, representado por Pedro García, señaló que este evento es un reflejo de la unión y pasión de la comunidad turística de Altata por ofrecer lo mejor a sus visitantes.

“Queremos expresar un profundo reconocimiento a nuestro Gobernador doctor Rubén Rocha Moya, a la Secretaria de Turismo, Mireya Sosa, por su respaldo, compromiso y apoyo en estos momentos tan importantes para nuestro destino”, dijo Pedro García.