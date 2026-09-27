Altata, Las Aguamitas y El Tetuán quedan inundadas; lluvias provocan salida del mar

Una sección de Altata, Las Aguamitas y El Tetuán, en Navolato, quedó inundada durante la mañana de este domingo luego de que el nivel del mar se elevó y el agua ingresó a la zona, en medio de las lluvias registradas durante las últimas horas.
Habitantes reportaron en redes sociales la presencia de agua en distintos puntos de la zona, mientras las precipitaciones asociadas a la aproximación del Huracán Polo han dejado afectaciones en comunidades costeras de Sinaloa.
El ingreso del agua del mar se sumó a los encharcamientos ocasionados por las lluvias, generando complicaciones para la movilidad en el sector afectado.
Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas o daños mayores derivados de esta situación.
Las autoridades de Navolato tampoco han informado sobre acciones de atención en la zona.