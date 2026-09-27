Culiacán
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Afectaciones

Altata, Las Aguamitas y El Tetuán quedan inundadas; lluvias provocan salida del mar

El aumento en el nivel del mar se sumó a los encharcamientos por las lluvias y generó complicaciones para la movilidad en varias zonas de Navolato
Belem Angulo |
27/09/2026 10:42
27/09/2026 10:42

Una sección de Altata, Las Aguamitas y El Tetuán, en Navolato, quedó inundada durante la mañana de este domingo luego de que el nivel del mar se elevó y el agua ingresó a la zona, en medio de las lluvias registradas durante las últimas horas.

Habitantes reportaron en redes sociales la presencia de agua en distintos puntos de la zona, mientras las precipitaciones asociadas a la aproximación del Huracán Polo han dejado afectaciones en comunidades costeras de Sinaloa.

El ingreso del agua del mar se sumó a los encharcamientos ocasionados por las lluvias, generando complicaciones para la movilidad en el sector afectado.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas o daños mayores derivados de esta situación.

Las autoridades de Navolato tampoco han informado sobre acciones de atención en la zona.

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