Altata, Las Aguamitas y El Tetuán quedan inundadas; lluvias provocan salida del mar

Una sección de Altata, Las Aguamitas y El Tetuán, en Navolato, quedó inundada durante la mañana de este domingo luego de que el nivel del mar se elevó y el agua ingresó a la zona, en medio de las lluvias registradas durante las últimas horas.

Habitantes reportaron en redes sociales la presencia de agua en distintos puntos de la zona, mientras las precipitaciones asociadas a la aproximación del Huracán Polo han dejado afectaciones en comunidades costeras de Sinaloa.