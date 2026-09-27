$!Mar se sale e inunda comunidades costeras de Navolato

Las comunidades costeras de Las Aguamitas, El Tetuán, Altata y Yameto, en Navolato, presentan salida del mar y algunas secciones inundadas, luego de las lluvias registradas durante la noche del sábado. Habitantes de estas comunidades han reportado la presencia de agua en distintos puntos, debido al incremento del nivel del mar y a las precipitaciones que se han registrado en las últimas horas en Sinaloa, asociadas a la aproximación del Huracán Polo.





En Altata y Las Aguamitas, el agua alcanzó algunas secciones de las comunidades, mientras que en El Tetuán y Yameto también se han reportado zonas afectadas por la salida del mar y las lluvias. El ingreso del agua del mar se suma a los encharcamientos generados por las precipitaciones, lo que ha provocado afectaciones en algunos sectores y complicaciones para la movilidad.