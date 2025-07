Altata no está reactivado, Altata está en SOS, refutan Empresarios Unidos por Navolato

La actividad comercial y turística en el puerto de Altata no está reactivada, al contrario, se encuentra en estado de emergencia para rescatar a estos gremios por la baja afluencia de turistas, señaló la asociación Empresarios Unidos por Navolato.

El representante del organismo, Jorge Quevedo Beltrán, refutó que en el principal atractivo de Navolato y Culiacán hay afluencia o condiciones para desarrollar las actividades comerciales y turísticas, pese a que el Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Óscar Rentería Schazarino, aseguró en una conferencia del Gabinete de Seguridad federal que Altata ya está económicamente reactivado.

“Altata no está reactivado, Altata está en SOS ahorita pidiendo ayuda. Y no nada más Altata, estamos sufriendo la cabecera, Villa Juárez, La Palma, es casi un colapso en todo, estamos viendo que nos vamos a estancar más o menos 30, 35 días, 40, en lo que se reactiva el tema del ciclo escolar”.

“Como tal reactivación no hay, estamos en un receso y la verdad es que Navolato está sufriendo en materia económica. Necesitamos coordinarnos, es lo que hace falta y es la insistencia que nosotros vamos a hacer”, apuntó Quevedo Beltrán.

“No hay empleo, no hay ingreso, las familias no tienen. Hay familias que ya se restringieron un alimento al día, y esto pareciera que estamos hablando de otro País, pero es en México”.

Precisó que pese a ser periodo vacacional, el consumo promedio principalmente en el sector restaurantero entre semana es de una a dos mesas ocupadas, lo cual equivale al consumo de ocho personas.

Mientras que en fines de semana, subrayó, sí rozan una ocupación restaurantera alrededor del 90 por ciento o superior.

“La verdad es que sí tenemos una caída de casi el 60 por ciento en comparación al mismo periodo del año pasado, las cifras ahí están, el tema de los empleos. Ustedes van ahorita a Altata entre semana y está solo”.

“La verdad es que sí lo estamos viendo en cascada, en caída libre el tema del turismo. Entendemos las razones pero sí necesitamos activar mecanismos que nos ayuden a captar turismo. Si sumamos que no tenemos turismo por x o y razón, no tenemos en condiciones el Malecón de Altata, tenemos más de dos años pidiendo la rehabilitación del mirador que es construcción de madera, no se ha hecho”, añadió el presidente de Emun.

Además de los restaurantes y comercios afectados, dijo, el sector hotelero tampoco ha logrado despuntar pese a las estrategias de seguridad para incentivar el flujo de visitantes hacia Altata.

“No hay condiciones para trabajar porque no hay turismo, el turismo que se iba y hospedaba a Isla Cortés a los más de 200 áreas departamentales o casas de renta, no hay ahorita como tal”, reclamó.

Durante una conferencia ofrecida por el Gabinete de Seguridad federal, en medio de la reunión de este órgano en Culiacán el pasado 20 de julio, el titular de la SSPE Óscar Rentería Schazarino afirmó que la vida nocturna en Sinaloa está reactivada gracias, entre otras cosas, operativos como “Culiacán en Movimiento”.

“Yo personalmente he constatado que poco a poco se va reactivando, se va avanzando de manera muy importante. Como dice el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, nos falta mucho por hacer, pero estamos en buen camino”, mencionó.

“En Mazatlán igual se hace lo mismo, ustedes también saben que se han implementado planes específicos para lo que es el Carnaval, para lo que es Semana Santa, la Semana de la Moto, también se reactivó Altata. En diciembre Altata no estaba reactivado, ¿no? Y Altata ya está reactivado”, expuso a nivel nacional.