$!Altata revive con el ‘Primer Baile del Año’ y genera derrama de 1.6 millones de pesos

Con una asistencia que superó las 6 mil personas, el puerto de Altata inició el 2026 consolidándose como un referente turístico en Sinaloa, tras la realización del Primer Baile del Año. El evento, organizado por el Ayuntamiento de Navolato en conjunto con la Secretaría de Turismo Estatal, logró una derrama económica estimada en un millón 680 mil pesos, beneficiando directamente al sector restaurantero y a los prestadores de servicios de la zona.





La jornada del domingo 4 de enero transformó el malecón en un escenario de convivencia familiar, donde la música y el entretenimiento fueron los protagonistas. La oferta artística incluyó un espectáculo de K-Pop a cargo de Demon Hunters y Saja Boys, enfocado en el público infantil y juvenil, mientras que la agrupación Los Sheles se encargó de poner a bailar a los asistentes de todas las edades, manteniendo un ambiente de sana celebración.





Durante el encuentro, el presidente municipal de Navolato, Jorge Rosario Bojórquez Berrelleza, destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para la recuperación de espacios públicos y el fortalecimiento del tejido social. El alcalde subrayó la importancia de trabajar en unidad para que el puerto recupere su dinamismo, afirmando que el objetivo es que “Altata vuelva a llenarse de familias, de música y de vida”. Por su parte, la secretaria de Turismo del Estado, Mireya Sosa Osuna, informó que, por instrucción del gobernador Rubén Rocha Moya, se planea mantener esta inercia positiva durante todo el año.



