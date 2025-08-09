$!Altata se sumará al programa ‘Enamórate de Sinaloa’ en busca de reactivar el puerto

La Secretaría de Turismo del Estado anunció que el puerto de Altata, Navolato, se integrará al programa “Enamórate de Sinaloa”, en busca de reactivar las actividades y su economía.
Este programa gubernamental ofrece recorridos a pueblos mágicos y señoriales, así como destinos de playa, dentro de planes de bajo costo para promover el turismo intraestatal.
La titular de Sectur, Mireya Sosa Osuna, detalló que esta oferta turística comenzará desde este domingo 10 de agosto, y abarcará todos los fines de semana de agosto y septiembre, en los que realizarán la ruta Culiacán-Altata.
Detalló que entre los atractivos que ofrece este esquema, además de la visita al puerto, se incluyen paseos en lancha para todos los viajeros.
“Estamos muy contentos porque este fin de semana iniciamos con la ruta de ‘Enamórate de Sinaloa’ de Culiacán a Altata; vamos a tener circuitos todos los fines de semana a partir de este domingo”, puntualizó.
“Tenemos una sorpresa para todos los viajeros del ‘Enamórate de Sinaloa’ en Altata y es que todos los fines de semana de agosto y septiembre, además del recorrido de Culiacán a Altata, también se va a incluir un paseo en lancha para todos los viajeros, además de otro tipo de promociones. Altata tiene mucho que ofrecerle a los turistas, aquí los esperamos”.
Este fin de semana también ofrecerán las rutas a Badiraguato y Surutato, con salida desde Culiacán; a Mazatlán, que parte desde Los Mochis y que incluye Las Labradas, El Quelite y Mazatlán; y hacia La Noria, que sale desde Mazatlán.
Para pedir informes sobre las rutas del Enamórate de Sinaloa se puede marcar al teléfono 669 230 3163.
El rescate del puerto
Desde julio, las autoridades de Seguridad Pública de Sinaloa afirmaron que la vida en el puerto turístico de Altata, el tercero de mayor relevancia en el estado, se había recuperado de los estragos de la inseguridad por la que atraviesa la región.
“Yo personalmente he constatado que poco a poco se va reactivando, se va avanzando de manera muy importante [...] En Mazatlán igual se hace lo mismo, ustedes también saben que se han implementado planes específicos para lo que es el Carnaval, para lo que es Semana Santa, la Semana de la Moto, también se reactivó Altata. En diciembre Altata no estaba reactivado, ¿no? Y Altata ya está reactivado”, dijo Óscar Rentería Schazarino, titular de la SSPE.
Sin embargo, tanto en recorridos recientes de Noroeste como en declaraciones de organismos empresariales locales como Empresarios Unidos por Navolato, la percepción de reactivación está ausente.
“Altata no está reactivado, Altata está en SOS ahorita pidiendo ayuda. Y no nada más Altata, estamos sufriendo la cabecera, Villa Juárez, La Palma, es casi un colapso en todo, estamos viendo que nos vamos a estancar más o menos 30, 35 días, 40, en lo que se reactiva el tema del ciclo escolar”, manifestó Jorge Quevedo Beltrán, representante de Emun.
“La verdad es que sí tenemos una caída de casi el 60 por ciento en comparación al mismo periodo del año pasado, las cifras ahí están, el tema de los empleos. Ustedes van ahorita a Altata entre semana y está solo”.
Comerciantes en pleno Malecón de Altata, que se extiende por 1.3 kilómetros de la bahía, coincidieron en que la afluencia de turistas no se equipara a la de épocas anteriores, cuando el estado no se encontraba lastrada por una ola de violencia.
“Pensamos que ahora iba a haber gente porque fue quincena ayer, antier. Pensábamos que iba a estar más o menos, pero no, no va a haber”, contó a Noroeste el señor Benjamín, vendedor en Altata.
“No, ahorita está solo, está cabr*n. Ya es hora para que estuviera la gente, porque de las 04:00 para adelante, ya que caiga el sol, se empieza a ver la gente y ahorita ya van a ser las 05:00 y está solo. Ya no va a haber gente”.