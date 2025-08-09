$!Altata se sumará al programa ‘Enamórate de Sinaloa’ en busca de reactivar el puerto

La Secretaría de Turismo del Estado anunció que el puerto de Altata, Navolato, se integrará al programa “Enamórate de Sinaloa”, en busca de reactivar las actividades y su economía.

Este programa gubernamental ofrece recorridos a pueblos mágicos y señoriales, así como destinos de playa, dentro de planes de bajo costo para promover el turismo intraestatal.

La titular de Sectur, Mireya Sosa Osuna, detalló que esta oferta turística comenzará desde este domingo 10 de agosto, y abarcará todos los fines de semana de agosto y septiembre, en los que realizarán la ruta Culiacán-Altata.

Detalló que entre los atractivos que ofrece este esquema, además de la visita al puerto, se incluyen paseos en lancha para todos los viajeros.

“Estamos muy contentos porque este fin de semana iniciamos con la ruta de ‘Enamórate de Sinaloa’ de Culiacán a Altata; vamos a tener circuitos todos los fines de semana a partir de este domingo”, puntualizó.

“Tenemos una sorpresa para todos los viajeros del ‘Enamórate de Sinaloa’ en Altata y es que todos los fines de semana de agosto y septiembre, además del recorrido de Culiacán a Altata, también se va a incluir un paseo en lancha para todos los viajeros, además de otro tipo de promociones. Altata tiene mucho que ofrecerle a los turistas, aquí los esperamos”.