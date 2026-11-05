Alumnas podrán justificar inasistencias por dolor menstrual en Sinaloa; Congreso aprueba dictamen

Sinaloa deberá garantizar que niñas y jóvenes tengan acceso gratuito a insumos y materiales para la gestión menstrual en escuelas públicas, además de permitir que las alumnas justifiquen inasistencias por dolor menstrual incapacitante, luego de que el Congreso del Estado aprobó por unanimidad reformas a la Ley de Educación y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Las modificaciones, retomadas de seis iniciativas, contemplan que las alumnas puedan recibir gratuitamente productos de higiene menstrual, como toallas sanitarias desechables y de tela, tampones y copas menstruales, además de establecer medidas para facilitar el acceso a estos insumos en las escuelas públicas, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y priorizando a estudiantes de zonas de alta marginación.

Entre los cambios aprobados también se establece el derecho de las alumnas a solicitar la justificación de inasistencias cuando presenten dismenorrea incapacitante y síntomas asociados con la menstruación, sin que esto afecte su desempeño académico o genere sanciones disciplinarias. En caso de coincidir con evaluaciones, podrán solicitar su reprogramación.

Asimismo, las autoridades educativas deberán promover talleres y pláticas informativas sobre educación menstrual, salud e higiene, así como los cambios físicos y emocionales relacionados con este proceso.

Durante la discusión del dictamen, la Diputada Karla Daniela Ulloa Rodríguez señaló que esta reforma garantiza los derechos de salud de las niñas y jóvenes en Sinaloa, principalmente al asegurar que cuenten con los insumos necesarios para atender su salud.

“Esto representa un avance para que las condiciones económicas y los estigmas dejen de limitar las oportunidades de nuestras estudiantes. Su implementación requerirá coordinación institucional, información accesible y recursos que hagan efectivos los derechos reconocidos”, expresó.

Por otra parte, en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se modificó el artículo 45 para incorporar la educación menstrual a la asesoría sobre salud sexual y reproductiva que debe proporcionarse a niñas, niños y adolescentes.

Con estas modificaciones, las autoridades educativas deberán implementar acciones para evitar que la falta de información o de productos de higiene limite su asistencia y participación en las actividades escolares.