$!Alumnos de Enfermería de la UAS presentan feria de emprendimiento

Alumnos de la Facultad de Enfermería en Culiacán de la Universidad Autónoma de Sinaloa presentaron una feria de emprendimiento, con motivo de sus labores académicas.
Los proyectos forman parte de la asignatura Responsabilidad Social y Emprendedurismo, en la cual las y los jóvenes expusieron proyectos económicamente viables, que además buscan generar un impacto positivo en la comunidad.
Los trabajos presentados abarcan desde su rama del conocimiento, enfocados a servicios que mejoren la salud comunitaria, hasta otros campos del saber como la alimentación saludable.
“Demostrar que también desde la enfermería se puede emprender para un mejor impacto en la sociedad”, expresó el docente Jesús Alberto Coronel Frías, encargado de la materia.
La feria de emprendimiento tuvo como sede el patio de encuentro de la Facultad de Enfermería de la UAS en Culiacán.