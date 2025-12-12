$!Alumnos de Enfermería de la UAS presentan feria de emprendimiento

Alumnos de la Facultad de Enfermería en Culiacán de la Universidad Autónoma de Sinaloa presentaron una feria de emprendimiento, con motivo de sus labores académicas.

Los proyectos forman parte de la asignatura Responsabilidad Social y Emprendedurismo, en la cual las y los jóvenes expusieron proyectos económicamente viables, que además buscan generar un impacto positivo en la comunidad.