Estudiantes del Posgrado en Ciencias de la Información en la Facultad de Informática de la Universidad Autónoma de Sinaloa, señalaron obstrucción de autoridades escolares que les impiden darse de alta como beneficiarios del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, Conahcyt.

Noroeste pudo constatar que ambos alumnos ya han sido beneficiarios de este programa, llamado “Becas Nacionales para Estudio de Posgrado” de Conahcyt, el cual conlleva una remuneración mensual de 14 mil pesos.

A finales del curso pasado, ambos solicitaron la baja temporal del posgrado y de la beca por cuestiones de salud de uno de ellos, hechos que justificaron con un informe emitido por su especialista de cabecera.

Para este ciclo, los dos tramitaron su reingreso a la beca apoyados de un diagnóstico del mismo especialista en el que señala que la quejosa está en condiciones de retomar el curso, documento al cual tuvo acceso Noroeste; pero desde la coordinación exigen un documento emitido de un hospital público.

“Comenzaron a rechazarme el dictamen médico de mi médico de cabecera, que porque era de un hospital privado, era particular; luego empiezan a exigir documentos, que según era documentación gubernamental”, declaró la quejosa.

“Con esto están justificando el no activarme la beca, sin embargo, no es motivo una enfermedad para que hagan esto... (hospital) el día que yo fui me hicieron una primera evaluación, preguntamos y nos dijeron que no nos podían dar un diagnóstico con una sola evaluación, y que no nos podían dar un documento”, dijo.

Señaló que aun así, la coordinadora continuó solicitando dicho papeleo puesto que así lo solicitaba Conahcyt; ellos, al consultarlo en la Subdirección de Becas Nacionales de Conahcyt, desmintieron requerir de dicho trámite.

De acuerdo con los lineamientos del programa de becas, Conahcyt únicamente necesita un oficio signado por la institución que detalle el motivo de la reanudación.

Posteriormente acudieron al departamento de Defensoría de los Derechos Estudiantiles de la UAS, pero señalan que no han atendido a sus querellas.

“Hemos estado juntando información desde el momento que empezó esto, en Defensoría de los derechos universitarios ellos tienen todo el caso que les hemos presentado con evidencia... hemos ido con ellos en distintas ocasiones, dicen que siguen investigando”, acusó la quejosa.

Enfatizó que de no resolver este problema antes del cierre de la convocatoria, que es el 30 de noviembre, perderían la posibilidad de recibir el pago de los retroactivos por tres meses, que asciende a 42 mil pesos por ambos.