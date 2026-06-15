$!Amanece Culiacán con fuertes lluvias; serían las primeras de esta magnitud de la temporada

Culiacán registró durante la madrugada y mañana de este lunes lluvias de consideración en distintos sectores de la ciudad, en lo que podría representar el primer episodio de precipitaciones generalizadas y de mayor intensidad de la temporada de verano.

De acuerdo con reportes ciudadanos, las lluvias provocaron encharcamientos en algunas vialidades y afectaciones menores a la circulación vehicular durante las primeras horas del día.

Aunque durante mayo y los primeros días de junio se habían presentado precipitaciones aisladas en algunos puntos del Estado, las lluvias registradas este lunes destacan por su cobertura e intensidad, en un contexto en el que las condiciones meteorológicas han favorecido el desarrollo de nubosidad y tormentas en gran parte de Sinaloa.