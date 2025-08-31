$!Amanece el Hospital General de Culiacán con resguardo militar en sus accesos

CULIACÁN._ El Hospital General de Culiacán amaneció este domingo bajo un fuerte dispositivo de seguridad militar en sus accesos, tras el asesinato de un paciente cometido al interior de sus instalaciones la tarde del sábado 30 de agosto por hombres que ingresaron vestidos como médicos.
Desde primeras horas de la mañana, al menos nueve patrullas se apostaron en los puntos de ingreso para pacientes y en el área del estacionamiento.
Una media docena de elementos castrenses realizan inspecciones a los vehículos que entran, mientras que otros seis agentes vigilan el acceso peatonal de usuarios y personal médico.
Durante un recorrido efectuado por Noroeste se observaron cerca de seis unidades militares, dos patrullas de la Guardia Nacional y una de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
En el área de ingreso de pacientes también se mantiene la presencia de una patrulla de la Policía Estatal.