$!Amanece el Hospital General de Culiacán con resguardo militar en sus accesos

CULIACÁN._ El Hospital General de Culiacán amaneció este domingo bajo un fuerte dispositivo de seguridad militar en sus accesos, tras el asesinato de un paciente cometido al interior de sus instalaciones la tarde del sábado 30 de agosto por hombres que ingresaron vestidos como médicos.

Desde primeras horas de la mañana, al menos nueve patrullas se apostaron en los puntos de ingreso para pacientes y en el área del estacionamiento.