Amanece Sinaloa con lluvias en zona costera y continuarán en el día

Este sábado distintos municipios de Sinaloa amanecieron con lluvias moderadas y fuertes en la zona costera de la entidad, mismas que se extenderían durante la jornada.

El Instituto Estatal de Protección Civil informó que desde la madrugada de este 11 de octubre se han reportado precipitaciones en diversos puntos de Eldorado, Guasave y Salvador Alvarado, principalmente.

Además, la dependencia advirtió que se presenta actividad eléctrica en costas de Guasave, Angostura, Navolato, Culiacán Mazatlán y en el municipio de Mocorito.

El pronóstico de PC señala que permanecerán altas probabilidades de lluvias muy fuertes en Choix, Guasave, Sinaloa Municipio, Culiacán, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa.

Mientras tanto, el resto de municipios de la entidad las lluvias estimadas serían de categoría fuertes.

De manera general, se esperan temperaturas máximas de entre 30 y 35 grados centígrados, con oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura.

Por otro lado, el especialista Juan Espinosa Luna explicó que estas condiciones son propiciadas por canales de baja presión generados en Sinaloa, a causa de la tormenta tropical Raymond.

Sobre este último fenómeno, apuntó que comienza a disiparse tras llegar a Baja California Sur.

Estimó que las lluvias en los distintos puntos del centro de Sinaloa podrían durar hasta tres horas más durante este día.