Ricardo Madrid Pérez, Diputado local y presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado obtuvo un lugar en la lista de aspirantes a Diputado federal plurinominal con el Partido Verde Ecologista de México.

De acuerdo con el registro de candidatos del Instituto Nacional Electoral, Madrid Pérez se encuentra en la lista número 3 del partido. Como suplente, iría con Andrés Manrique Varela.

Ricardo Madrid, quien integra el Grupo Plural en el Legislativo local, militó en el Partido Revolucionario Institucional hasta septiembre del 2023 cuando le expulsaron del tricolor. Ese mismo mes acudió a un evento proselitista de Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, en Culiacán.

Tanto en ese evento del 23 de septiembre de 2023, como el 31 de octubre del año pasado, el Diputado local afirmó que su adhesión al proyecto de Sheinbaum Pardo fue un tema de convicción, y en ambas ocasiones descartó tener intenciones de alguna candidatura.

“Tomé esa determinación no en busca de una candidatura, lo hice convencido de que la doctora Claudia Sheinbaum tiene un proyecto de País en el cual coincido con muchas de las delimitaciones... lo dije con claridad en ese momento, no vengo hoy a sumarme al proyecto de Claudia Sheinbaum buscando una candidatura, no aspiro a ser candidato”, declaró el 31 de octubre del 2023.