Ambrocio Chávez anuncia registro para coordinación de Morena en Salvador Alvarado

El Diputado local Ambrocio Chávez registró su aspiración a la Coordinación Municipal de Morena en Salvador Alvarado.

El legislador formalizó su interés en el proceso interno del partido, destacando su trayectoria y compromiso con la Cuarta Transformación en Guamúchil.

Chávez explicó que su participación busca continuar la organización territorial de Morena. Puso a consideración de la militancia su experiencia legislativa y años de activismo social en el movimiento.

Las Coordinaciones Municipales de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional son figuras clave en la estructura interna de Morena.

Su objetivo es organizar y fortalecer la presencia del partido a nivel local, preparando el terreno para futuros procesos electorales.

"Quiero mostrarles la constancia que me acredita como participante en esta convocatoria de Morena. Estoy participando por Salvador Alvarado. Esta constancia representa mi registro formal dentro del periodo establecido del 8 al 18 de octubre", expresó Ambrocio Chávez Chávez, Diputado local.

El legislador, quien representa al Distrito 09 en el Congreso de Sinaloa y preside la Comisión de Hacienda Pública y Administración, señaló que su trayectoria ha estado ligada al trabajo territorial y la organización social. Ha atendido las necesidades de las comunidades.

Asimismo, Chávez destacó la necesidad de que los procesos internos se desarrollen con respeto, unidad y responsabilidad política. Mencionó que deben privilegiarse los principios del movimiento sobre cualquier aspiración individual.

"Quien gane la encuesta, a esa persona vamos a apoyar. Obviamente aspiro a ganar; sin embargo, me atengo a las reglas que Morena establece", manifestó.

El periodo de registros finalizará el 18 de octubre. Posteriormente, se desarrollarán las etapas para la definición de las coordinaciones municipales.

Los resultados podrían darse a conocer en las próximas semanas, aunque el partido contempla diciembre como plazo máximo, según la información del procedimiento interno.

Chávez hizo referencia a la importancia de mantener el contacto directo con la ciudadanía y escuchar las inquietudes de las familias.

También reconoció el trabajo de quienes, desde colonias y comunidades, han participado en la construcción y organización del movimiento.

Señaló que la participación política implica responsabilidad, disposición al diálogo y respeto a las distintas expresiones de Morena.

Reiteró que su participación se enmarca en el proyecto de la Cuarta Transformación que a nivel nacional encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Expresó su reconocimiento al trabajo de organización que realiza Morena en Sinaloa, bajo la coordinación estatal de Imelda Castro Castro.

Ambrocio Chávez concluyó que esperará los tiempos y las determinaciones de su partido. Reiteró su disposición de contribuir al trabajo colectivo y a la unidad del movimiento en Salvador Alvarado.