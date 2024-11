Ambulantes con discapacidad piden al Gobierno de Culiacán respeten espacios de trabajo

Un grupo de vendedores ambulantes con discapacidad reclamó al Gobierno de Culiacán que respeten los espacios de las calles de la ciudad que usan como sitios para ofertar su mercancía.

Frente al Palacio Municipal montaron una protesta en defensa de una compañera, vendedora ambulante con discapacidad recientemente desalojada de un espacio en el centro de la ciudad.

“Estamos trabajando pero a una compañera que no le permiten trabajar, por eso estamos aquí en apoyo, pero no sabemos con qué cambio de humor amanezcan o qué órdenes les den, ‘quítenlos, que no se pongan’, ‘levántense’ y eso, pero estamos en apoyo de la compañera, pero todo el tiempo así se manejan”, reclamó Irma Torres, vendedora ambulante.

Irma Torres vende productos de acuerdo a las celebraciones de temporada en las calles del primer cuadro de la ciudad desde hace 40 años y es una de sus principales fuentes de ingresos. Contó que con su pequeño puesto pudo pagarle a su hijo una carrera universitaria.

“Yo no llegué a las calles de la ciudad porque ahí me gustó, yo vine, hablé con el presidente municipal porque mi hijo quería estudiar medicina y él me dijo ‘busque un lugar donde no estorbe y ahí póngase’, hoy mi hijo ya es un médico”, expresó.

“Pero se vienen los años y uno llega a viejo y ya se queda solo y pues qué vamos a hacer, uno tiene que salir adelante para sobrevivir”.

El presidente estatal de la Asociación de Discapacitados e Incapacitados, Reyes Fernando Rosas, criticó que el Gobierno municipal constantemente desaloja o cambia de lugar a los ambulantes con discapacidad a sitios donde ‘no estorben’.

“Estamos aquí porque el señor Presidente Juan de Dios Gámez molesta continuamente a los vendedores ambulantes con discapacidad y adultos mayores quitándolos de su lugar o cambiándolos donde ellos piensan que no estorban, entonces, eso se nos hace injusto”, asentó.

“También le vamos a pedir que los espacios públicos del centro sean para las personas con discapacidad, adultos mayores y algún familiar con persona con discapacidad pero que no pueda vender él sino que lo acompañe un familiar”.

Además, destacó que alrededor de siete u ocho vendedores adultos mayores y personas con discapacidad les han retrasado el apoyo económico que da el gobierno municipal a manera de respaldo ante las afectaciones por la crisis de inseguridad que afronta el municipio.

“Vamos a solicitar el apoyo económico del ayuntamiento para los comerciantes, a las personas con discapacidad, a la mitad no les ha salido, eso hace más de un mes, ellos me dicen que es porque es mucha gente para buscarlos, muchos expedientes”, apuntó.