Amenaza Suntuas con paro indefinido si Federación no libera recursos para la UAS

El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa advirtió que podría estallar un paro laboral por tiempo indefinido a partir del próximo 29 de junio si el Gobierno federal no libera recursos extraordinarios para atender los compromisos financieros de la institución.

Durante la sesión del Honorable Consejo Universitario celebrada este lunes, los dirigentes sindicales Isfa Bernabé Leal Salazar, de la Sección Administrativos e Intendencia, y Samuel Jesús Castro Camacho, de la Sección Académicos, anunciaron la conformación de un frente común y el inicio de un plan de acción para exigir el rescate financiero de la casa de estudios.

Como parte de los acuerdos, ambos líderes encabezarán una comisión estratégica encargada de coordinar las movilizaciones y acciones que emprenderá la comunidad universitaria.

Señalaron que la situación financiera de la Universidad exige la unión de trabajadores, funcionarios, directivos, docentes, administrativos y estudiantes, al tiempo que reiteraron su respaldo institucional al Rector Jesús Madueña Molina.

No obstante, advirtieron que el malestar entre la base trabajadora ha llegado a un punto crítico debido a la falta de recursos para cubrir derechos laborales pendientes, entre ellos el pago de la prima vacacional correspondiente al ejercicio fiscal 2025, el seguro de vida y la garantía de recursos extraordinarios para solventar la nómina de las próximas quincenas.

Castro Camacho recordó que los trabajadores universitarios participaron en un proceso de reingeniería administrativa y financiera para contribuir al saneamiento de la institución, incluso mediante aportaciones voluntarias a un fideicomiso, por lo que demandó el cumplimiento de los compromisos asumidos por las autoridades federales.

“Estamos convocando a todos los trabajadores universitarios, académicos, administrativos, planta estudiantil y de confianza para unirnos a ocupar los espacios públicos, a hacer manifestaciones, a hacer lo que tengamos que hacer y, si es necesario, hacer un paro laboral en la universidad en los próximos días si el Gobierno federal no emite los recursos necesarios para que la universidad siga funcionando como se merece”, expresó.

El sindicato hizo un llamado directo al subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, para que se concrete el apoyo financiero comprometido a las universidades que han cumplido con sus responsabilidades fiscales.

Leal Salazar sostuvo que, de ser necesario, las acciones de protesta podrían afectar el arranque del próximo ciclo escolar, con el objetivo de presionar para la llegada de los recursos federales.

“A realizar el planteamiento de ocupar los espacios públicos, compañeros, de levantar la voz por los trabajadores universitarios; si esto significa poner en riesgo el próximo ciclo escolar, pues así tendrá que serlo por los trabajadores universitarios”, manifestó.

El Suntuas concluyó su posicionamiento apelando a la solidaridad de la sociedad sinaloense y advirtió que la estabilidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa depende de que los recursos públicos lleguen de manera suficiente y oportuna para garantizar su operación y el cumplimiento de los derechos laborales de sus trabajadores.