Amenazan al presidente de la CEDH Sinaloa a través de llamada telefónica

El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de Sinaloa, Óscar Loza Ochoa, informó que recibió una amenaza indirecta de muerte a través de una llamada telefónica realizada a un familiar.

El 15 julio, indicó, su familiar recibió una llamada d duna persona que pensó que estaba hablando con el propio Loza.

Al desconocer la voz de Oscar Loza, el amenazante hizo un comentario que fue interpretado como una amenaza indirecta de muerte.

“Cuando ya vio que no era yo, lo que le dice en la llamada aquella persona: ‘te llamo para darte el pésame por la muerte de tu padre. De tu papá”, señaló.

Loza explicó que su familiar colgó la llamada en cuanto escuchó el mensaje y posteriormente le informó a él sobre la situación.

Loza explicó que esta amenaza indirecta ocurre en medio de una campaña de hostigamiento en su contra, impulsada por un grupo “Guerreros Azules”, y en un contexto de violencia prolongada en Sinaloa.

“Ya prácticamente 11 meneas de una bola violenta en el estado de Sinaloa, preocupante y todavía diría más, en el entorno de una campaña que ya lleva meses contra mi persona por parte de un grupo que se hace llamar Guerreros Azules”.

“....yo lo que he señalado es que es que en esa campaña hay mucho discurso de odio. Y eso, aunque no le pidan a Juan, a Pedro, a quien sea, cuando uno trabaja ese tipo de discursos, pues no faltará quien sea enardezca y le suba suba la sangre, y pueda cometer errores”, destacó.

Ante esto y tras mediar lo con amigos, compañeros de trabajo y familia, decidió presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado.

“Nos llama seriamente la atención, porque hay antecedentes que lamentar. Mataron a Jesús Michel, mataron a Norma Corona, Jorge Aguirre, a Sandra Luz Hernández, o sea, son cuatro compañeros con los que yo estuve en lucha por los derechos humanos”.

“Hago público esto porque... creo que es mi deber darle a conocer a la sociedad por la responsabilidad que yo tengo el riesgo que en este momento se corre, por eso lo hice”.

Expresó confianza en que las instituciones realicen la investigación y acciones pertinentes conforme a sus facultades.

“Al plantearlo, (las autoridades) lo ofrecieron (protección), hasta ahorita pues creo que es muy importante que la Comisión, que es mi centro de trabajo tenga vigilancia y mi domicilio también”, destacó.