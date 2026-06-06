Amenazan habitantes de Jesús María con tomar caseta por altos cobros de la CFE

CULIACÁN._ A nueve días de haber iniciado el bloqueo contra la Comisión Federal de Electricidad en la sindicatura de Jesús María, al norte de Culiacán, habitantes afectados por los altos cobros en los recibos de energía eléctrica advirtieron que podrían escalar sus manifestaciones con la toma de la caseta de cobro ubicada en la zona.

Los inconformes mantienen desde el viernes de la semana pasada un plantón para impedir el acceso del personal de la CFE hacia las instalaciones que abastecen de energía a la presa Adolfo López Mateos.

Brígido Lara Quiroz, uno de los afectados, explicó que la protesta surgió luego de que decenas de familias comenzaron a recibir facturaciones muy superiores a las habituales.

“Estamos porque la verdad tenemos desde el otro viernes haciendo este bloqueo porque tenemos dos recibos que los subieron. Es una suma muy elevada”, explicó.

“Ahorita vamos a tomar la caseta y no nos vamos a mover... vamos a ver qué pasa, pero si hay algún problema grande por allá que no podemos solucionar, aquí en Jesús María no nos van a mover de aquí hasta que lo arregle el problema”.

Este viernes, indicó, personal de la paraestatal instaló una mesa de atención en Jesús María para revisar medidores y recibos.

De acuerdo con los manifestantes, alrededor de 80 personas acudieron a presentar sus casos, aunque señalaron que la mayoría se retiró sin una solución definitiva.

Entre las anomalías reportadas se encuentran recibos que pasaron de 480 pesos a 6 mil pesos, además de un adulto mayor que recibió un cobro de 36 mil pesos, pese a que su único ingreso proviene de la pensión para personas adultas mayores.

Los afectados aseguran que el problema no se limita a la cabecera de Jesús María, sino que también alcanza a comunidades como El Limoncito, Los Limones, Las Guásimas, La Reforma y Agua María, entre otros poblados de la sindicatura.

“Ahorita vinieron a tomar la lectura (los de CFE), según pusieron una mesa para checar los recibos y checar los medidores. Pues le llega a algunos, bien, favorable, pero a 20, 30 no. Entonces, pues, ¿cómo va a ser eso?”, cuestionó Lara Quiroz.

“Se juntaron para venir a checar lo de los recibos unos 80 (afectados), se arrimaron, ahí. Pero muchos vieron que no había resultado y se empezaron a ir”.

Actualmente, detalló, entre 40 y 50 personas participan de manera rotativa en el bloqueo.

Señaló que los manifestantes exigen que los cobros regresen a niveles similares a los que tenían anteriormente y rechazan firmar convenios para cubrir los adeudos acumulados.

“Nosotros queremos que quedara como estaba antes (la factura)”, solicitó.

Lara Quiroz relató que en su caso los recibos normalmente oscilaban entre mil 100 y mil 200 pesos, pero tras acumular algunos pagos recibió primero un adeudo por 24 mil pesos y posteriormente uno por 32 mil 800 pesos.

Indicó que al acudir a las oficinas de la CFE le recomendaron no pagar ni realizar abonos y esperar al siguiente recibo; sin embargo, el monto aumentó.

“Me dijeron que no pagara ni abonara, que me esperaba para el otro recibo, pues resulta que espero para este otro recibo y me llegan 32 mil 800. Entonces, tomamos la decisión de venir a tapar aquí en Jesús María”.