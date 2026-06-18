Amenazan trabajadores de la UAS con paro indefinido a partir del 29 de junio en exigencia a recursos federales

Trabajadores académicos y administrativos de la Universidad Autónoma de Sinaloa anunciaron que convocarán a un paro laboral indefinido a partir del lunes 29 de junio, en demanda de recursos extraordinarios por parte del Gobierno federal ante la crisis financiera que enfrenta la institución.

Este jueves, en Ciudad Universitaria de Culiacán, la Comisión Estatal de Lucha por el Financiamiento de la UAS concluyó la ruta de socialización de su plan de acción, tras recorrer las cuatro unidades regionales de la institución para informar sobre la crisis financiera y las medidas a emprender.

Los representantes de las secciones Académicos y Administrativos del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa señalaron que la situación presupuestal se ha agravado al grado de existir el riesgo de no poder cubrir la próxima quincena.

“De comunicar estas intenciones que tenemos de convocar el paro para el 29 (de junio), pero incluirá la próxima semana movilizaciones y manifestaciones primero ocupando espacios universitarios, pero luego podríamos estar ocupando espacios públicos”, explicó Isfa Bernabé Leal Salazar, dirigente de la Sección Administrativos e Intendencia.

Samuel Jesús Castro Camacho, secretario general del Suntuas Sección Académicos, señaló que la inconformidad es compartida por jubilados, estudiantes y padres de familia, quienes han sido informados sobre la situación financiera que atraviesa la Universidad.

Detalló que durante esta semana concluyó una gira informativa por las cuatro unidades regionales de la UAS y que, como siguiente paso, la próxima semana se realizarán concentraciones masivas en instalaciones universitarias para exigir una respuesta de la Federación.

Castro Camacho aseguró que el llamado está dirigido a la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Gobierno Federal, pues sostienen que la universidad ya cumplió con las medidas de reingeniería y reformas laborales solicitadas desde el año pasado para acceder a apoyos extraordinarios.

“Es un llamado al Gobierno federal, a la SEP, para que tenga bien a cumplir con el compromiso que tiene con la Universidad del apoyo extraordinario que se le dijo desde el año pasado”, apuntó.

Entre las dos secciones sindicales, indicaron, se agrupan más de 17 mil trabajadores, quienes serían convocados al paro indefinido en caso de no obtener una respuesta favorable.

Advirtieron que, aunque actualmente concluyó el periodo de clases, las labores académicas y administrativas continúan y, de mantenerse la falta de recursos, incluso podría verse comprometido el arranque del próximo ciclo escolar.

“Si no hay una respuesta del gobierno federal, está en riesgo el inicio del próximo ciclo escolar, aunque entrábamos a un periodo vacacional, estaría en riesgo el inicio del próximo psico escolar”, advirtió Castro Camacho.

En ese sentido, señaló que la UAS requiere alrededor de mil 200 millones de pesos para concluir el año y recordó que desde 2023 dejaron de existir las bolsas de apoyo extraordinario que anteriormente permitían a la institución cerrar sus ejercicios financieros.

Atribuyeron el déficit al crecimiento de la matrícula y de la infraestructura universitaria sin un incremento proporcional en los recursos federales, así como al costo del sistema de jubilaciones y pensiones, situación que, afirmaron, llevó a la universidad a implementar un fideicomiso y reformas al contrato colectivo de trabajo.

“Para poder salir el año, la universidad ocupa mil 200 millones de pesos. Es un recurso que ahorita la Universidad sí ha tenido apoyo, pero de préstamos de gobierno estatal, la Universidad del 2022 a la fecha, no ha tenido una respuesta del Gobierno federal para apoyos extraordinarios para a partir del 2023, ya no hubo bolsas extraordinarias”, expresó Castro Camacho.