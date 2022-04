Amenazas personales y a su familia, ha recibido Diputada Paloma Sánchez tras votación de Reforma Eléctrica

Pese a las amenazas de muerte y campañas de desprestigio, la legisladora federal del PRI, Paloma Sánchez Ramos, señaló que no cambiaría el sentido de su voto en contra de la Reforma Eléctrica por considerarlo correcto y reprobó que se llame a una campaña en contra de la oposición que impidió que pasara el dictamen del pasado domingo.

“Están verdaderamente molestos con los diputados que votamos en contra, hay unas campañas de desprestigio brutales contra todos los diputados, en Nayarit van a hacer una rueda de prensa solamente para atacarlos, de mí sacaron unos vídeos fuera de contexto”, dijo la priista.

“Me han linchado en las redes sociales, están sacando unos carteles, te puedo mandar fotos de todos los mensajes que me llegan de amenaza de muerte a mí y a mi familia, quieren sacar la dirección de mi casa para ir a buscarnos”, agregó Sánchez Ramos.

Hasta el momento no se ha tomado una decisión de una demanda individual o colectiva ante las agresiones de las que dijo ser víctima, sin embargo, se analizará la propuesta del Diputado del PAN, Jorge Triana Tena, de demandar a Citlali Hernández Mora y Mario Delgado Carrillo, líderes nacionales de Morena, por incitar a que actúen en su contra.

Señaló que le parece preocupante dejar el antecedente donde el partido en el poder sea quien haga un llamado a denostar a las 223 personas integrantes de la Cámara de Diputados que no votaron a favor, siento el Poder Legislativo un poder autónomo.

“Aún así te lo digo, estoy convencida de mi voto en contra, estoy convencida de lo que hice, no me arrepiento y si yo tengo que pagar cualquier costo, de verdad, hasta con mi vida, lo iba a hacer, pero yo no iba a permitir que dañaran de esa forma a México, porque es la primera vez que le ponen un alto a un daño tan grande con el que venía”, expuso.

De acuerdo con la legisladora, Morena y los partidos aliados son traidores a la patria por no garantizar seguridad a las mujeres y tratamientos a niños y niñas con cáncer, mostrando conductas agresivas el domingo de la votación, por lo que reiteró que está convencida del sentido de su voto.

La mayor molestia, explicó, es por ser la Reforma Eléctrica la única iniciativa enviada desde el Ejecutivo que no pasa en el Legislativo, es decir, se rechazó por primera vez la propuesta de un presidente, en este caso Andrés Manuel López Obrador fue quien lo propuso.

“Aparte las amenazas como que fueron presionándonos y pensaron que nosotros en el PRI, que fuimos 70, bueno 71, pero nos quitaron un día antes a uno, los 70 que desde 3 semanas antes que hicimos nuestro posicionamiento, desde la mañanera había cosas como -revelense, no se dejen- como induciendo a todos”, resaltó.

Desde entonces, como Secretaria de Comunicación del PRI, empezó la campaña de desprestigio en su contra, dijo, al intentar hacerla desistir de informar del sentido de su votos y sus compañeros y compañeras, además de subrayó que desde la mayoría no se aceptaron las propuestas de la oposición, con las que se hubieran unido a la mayoría.

En la Cámara de Diputados, informó, se respaldan iniciativas entre partidos e integrantes de bancadas cuando una propuesta es buena y deciden adherirse, por lo que dijo que es cuando se muestra madurez política, pero consideró a la Reforma Eléctrica era un berrinche sin beneficio a México.